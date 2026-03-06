Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник ПСЖ Витинья назвал лучших хавбеков мира
Франция
06 марта 2026, 02:26 | Обновлено 06 марта 2026, 02:28
68
0

Полузащитник ПСЖ Витинья назвал лучших хавбеков мира

Португалец откровенно рассказал, кого считает королем полузащиты

Полузащитник ПСЖ Витинья назвал лучших хавбеков мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «ПСЖ» и национальной сборной Португалии Витинья поделился мнением о том, кого он считает сильнейшими хавбеками в современном футболе.

О своем статусе в мировом рейтинге

«Мне претит называть себя лучшим полузащитником планеты, это звучит слишком самонадеянно. Однако я отдаю себе отчет в том, что, вероятно, нахожусь в числе топовых игроков этой позиции».

О коллегах по амплуа

«Безусловно, на первое место я бы поставил Педри. Его игра просто магическая, она завораживает. Когда выходишь против него на поле, осознаешь его уровень еще острее…

Мне непросто сформировать символическую тройку, ведь сложно отсеять кого-то лишнего. Я бы добавил к списку Жоау [Невеша] и Бруну [Фернандеша]. Они стоят в одном ряду с Педри и мной. Поэтому у меня получается не тройка, а квартет лучших», – признался Витинья.

По теме:
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Витинья (ПСЖ) ПСЖ Педри Жоау Невеш Бруну Фернандеш
Михаил Олексиенко
