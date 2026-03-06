Полузащитник ПСЖ Витинья назвал лучших хавбеков мира

Полузащитник «ПСЖ» и национальной сборной Португалии Витинья поделился мнением о том, кого он считает сильнейшими хавбеками в современном футболе.

О своем статусе в мировом рейтинге

«Мне претит называть себя лучшим полузащитником планеты, это звучит слишком самонадеянно. Однако я отдаю себе отчет в том, что, вероятно, нахожусь в числе топовых игроков этой позиции».

О коллегах по амплуа

«Безусловно, на первое место я бы поставил Педри. Его игра просто магическая, она завораживает. Когда выходишь против него на поле, осознаешь его уровень еще острее…

Мне непросто сформировать символическую тройку, ведь сложно отсеять кого-то лишнего. Я бы добавил к списку Жоау [Невеша] и Бруну [Фернандеша]. Они стоят в одном ряду с Педри и мной. Поэтому у меня получается не тройка, а квартет лучших», – признался Витинья.