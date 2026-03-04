Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Мы рады, что в ПСЖ играет такой невероятный футболист»
Франция
Луис ЭНРИКЕ: «Мы рады, что в ПСЖ играет такой невероятный футболист»

Наставник парижского клуба доволен адаптацией 18-летнего полузащитника Дро Фернандеса

Луис ЭНРИКЕ: «Мы рады, что в ПСЖ играет такой невероятный футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике оценил уровень 18-летнего испанского полузащитника Дро Фернандеса, который перебрался в Париж из «Барселоны».

Мы рады, что в ПСЖ играет такой невероятный футболист. У него другой уровень мастерства; это совершенно другой тип игрока. Это тот футболист, которого хотели бы видеть тренеры, любящие привлекательный футбол, за умение играть в связке с товарищами по команде.

Дро обладает очень высоким индивидуальным уровнем. Нельзя забывать, что ему всего 18 лет, и это нормально, что у него есть некоторые трудности, особенно в такой физически сложной лиге, как Лига 1.

Когда он приехал к нам, то сказал, что всегда думал, что Лига 1 очень легкая. Однако, как только ты оказываешься в нашем чемпионате, понимаешь, что это не так.

В любом случае, я очень рад. Фернандес делает интересные вещи как с личной точки зрения, так и для команды. Он хорошо сыграл против «Гавра» и помог команде победить», – подытожил Энрике.

В нынешнем сезоне Дро провел пять матчей в составе «Барселоны» и пять раз выходил на поле в футболке «ПСЖ». Трансфер полузащитника обошелся парижской команде в шесть миллиона евро.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Луис Энрике Дро Фернандес
Николай Тытюк Источник: Footmercato
