Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Месси встретился с Трампом. Президент США помолился в Белом доме
Другие новости
06 марта 2026, 00:03 |
296
0

ФОТО. Месси встретился с Трампом. Президент США помолился в Белом доме

Месси, Суарес и другие игроки Интер Майами прибыли на чествование к Дональду Трампу

06 марта 2026, 00:03 |
296
0
ФОТО. Месси встретился с Трампом. Президент США помолился в Белом доме
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Дональд Трамп

Легендарный аргентинский форвард и обладатель восьми Золотых мячей Лионель Месси впервые в жизни всретится с Дональдом Трампом.

5 марта Месси, Луис Суарес и другие игроки Интер Майами прибыли на чествование к президенту Соединенных Штатов Америки в Белый дом.

Перед всречей с Месси и «цаплями» Трамп вместе с пасторами помолился в Овальном кабинете. В последний день февраля США вместе с Израилем атаковали Иран с целью «устранить непосредственную угрозу со стороны иранского режима».

Во время встречи с футболистами Интер Майами Трамп произнес речь, в которой рассказал о военных операциях в Иране, Венесуэле и также на Кубе (в ближайшем будущем).

Летом США вместе с Канадой и Мексиком примет чемпионат мира 2026 по футболу. Месси вместе со сборной Аргентиной является действующим чемпионом мундиаля – аргентинцы завоевали главный трофей планеты в 2022 году на полях Катара. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.

ФОТО. Лионель Месси и игроки Интер Майами встретились с Дональдом Трампом

messi-vstretilsya-s-trampom-prezident-ssha-pomolilsya-v-belom-dome
messi-vstretilsya-s-trampom-prezident-ssha-pomolilsya-v-belom-dome-foto-1
messi-vstretilsya-s-trampom-prezident-ssha-pomolilsya-v-belom-dome-foto-2
messi-vstretilsya-s-trampom-prezident-ssha-pomolilsya-v-belom-dome-foto-3
messi-vstretilsya-s-trampom-prezident-ssha-pomolilsya-v-belom-dome-foto-4

ВИДЕО. Трамп вместе с пасторами помолился в Овальном кабинете

ВИДЕО. Встреча Дональда Трампа с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и другими игроками Интер Майми

По теме:
Трамп резко высказался об участии Ирана на чемпионате мира 2026
Снимется ли сборная Ирана с чемпионата мира 2026? Стали известны детали
Кейн в текущем сезоне может повторить бомбардирское достижение Месси
фото фотогалерея Лионель Месси Дональд Трамп США Луис Суарес Интер Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Бокс | 05 марта 2026, 07:48 5
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича

В свое время бывший спортсмен очень помог Ломаченко

Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Футбол | 05 марта 2026, 17:33 20
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026

Правила, как это часто бывает в таких случаях, предоставляют широкое пространство для маневров…

Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо
Футбол | 05.03.2026, 21:42
Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо
Названо условие, при котором Суркис не уволит летом Костюка из Динамо
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Футбол | 05.03.2026, 16:07
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Футбол | 05.03.2026, 08:36
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 11
Другие виды
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 19
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
04.03.2026, 07:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем