Легендарный аргентинский форвард и обладатель восьми Золотых мячей Лионель Месси впервые в жизни всретится с Дональдом Трампом.

5 марта Месси, Луис Суарес и другие игроки Интер Майами прибыли на чествование к президенту Соединенных Штатов Америки в Белый дом.

Перед всречей с Месси и «цаплями» Трамп вместе с пасторами помолился в Овальном кабинете. В последний день февраля США вместе с Израилем атаковали Иран с целью «устранить непосредственную угрозу со стороны иранского режима».

Во время встречи с футболистами Интер Майами Трамп произнес речь, в которой рассказал о военных операциях в Иране, Венесуэле и также на Кубе (в ближайшем будущем).

Летом США вместе с Канадой и Мексиком примет чемпионат мира 2026 по футболу. Месси вместе со сборной Аргентиной является действующим чемпионом мундиаля – аргентинцы завоевали главный трофей планеты в 2022 году на полях Катара. ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.

ФОТО. Лионель Месси и игроки Интер Майами встретились с Дональдом Трампом

ВИДЕО. Трамп вместе с пасторами помолился в Овальном кабинете

Happening Now in the Oval Office at the @WhiteHouse.



God Bless the USA!



🙏❤️🇺🇸🦅 pic.twitter.com/Ebi7DnAnhK — Dan Scavino (@Scavino47) March 5, 2026

ВИДЕО. Встреча Дональда Трампа с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и другими игроками Интер Майми