Костюк поставил крест на игроке Динамо, фанатом которого является Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк не рассчитывает на нападающего.

По информации источника, тренер не видит в команде Владислава Бленуце – молодого нападающего из Румынии. По этой причине зимой «Динамо» пыталось найти варианты продажи футболиста, но этого сделать так и не удалось – игрок уже был заигран за два клуба в этом сезоне.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в 11 из последних 13 матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 матчей и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.