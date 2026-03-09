Костюк поставил крест на игроке Динамо, фанатом которого является Луческу
Тренер не рассчитывает на Бленуце
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк не рассчитывает на нападающего.
По информации источника, тренер не видит в команде Владислава Бленуце – молодого нападающего из Румынии. По этой причине зимой «Динамо» пыталось найти варианты продажи футболиста, но этого сделать так и не удалось – игрок уже был заигран за два клуба в этом сезоне.
В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в 11 из последних 13 матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 матчей и забил один гол.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
