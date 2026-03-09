Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк поставил крест на игроке Динамо, фанатом которого является Луческу
Украина. Премьер лига
Костюк поставил крест на игроке Динамо, фанатом которого является Луческу

Тренер не рассчитывает на Бленуце

Костюк поставил крест на игроке Динамо, фанатом которого является Луческу
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк не рассчитывает на нападающего.

По информации источника, тренер не видит в команде Владислава Бленуце – молодого нападающего из Румынии. По этой причине зимой «Динамо» пыталось найти варианты продажи футболиста, но этого сделать так и не удалось – игрок уже был заигран за два клуба в этом сезоне.

В киевском клубе Бленуце проигрывает конкуренцию и в 11 из последних 13 матчей не получил ни одной минуты. В сезоне он сыграл 10 матчей и забил один гол.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

По теме:
Рух – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СТЕПАНЕНКО: «На мой взгляд, к этому нужно относиться иначе»
ХАЦКЕВИЧ: «Я не хочу думать, что это делается специально, но пример есть»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Комментарии 1
Перець
Ответить
+1
