Луческу посоветовал Динамо приобрести легионера. Киевский клуб согласился

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал детали трансфера румынского форварда Владислава Бленуце, который перебрался из «Крайовы» в киевское «Динамо» за два миллиона евро.

«Во время летнего трансферного окна селекционный отдел клуба долгое время искал разных нападающих. «Бело-синие» провели разговор с Луческу, чтобы посоветоваться, какого центрфорварда взять.

Искали высокого и силового, чтобы хорошо играл головой и в штрафной площадке соперника. Шовковскому нужен был игрок такого профайла.

И Луческу посоветовал Бленуце. Задурил голову тем, что «Университатя Крайова» банкрот, что игрока можно взять бесплатно. Бесплатно взять его не получилось.

Это получился самый дорогой летний трансфер «Динамо». В десяти матчах он забил один гол. В матче, где в принципе забивали все. В четырех последних играх «Динамо» в чемпионате он даже в заявку не попадал», – подытожил журналист.

В нынешнем сезоне Бленуце провел десять игр, в которых забил один гол. Румынский форвард последний раз выходил на поле еще 9 ноября, когда сыграл 10 минут против черкасского ЛНЗ.