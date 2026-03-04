Луческу посоветовал Динамо приобрести легионера. Киевский клуб согласился
Румынский тренер был инициатором трансфера форварда Владислава Бленуце
Украинский журналист Виктор Вацко рассказал детали трансфера румынского форварда Владислава Бленуце, который перебрался из «Крайовы» в киевское «Динамо» за два миллиона евро.
«Во время летнего трансферного окна селекционный отдел клуба долгое время искал разных нападающих. «Бело-синие» провели разговор с Луческу, чтобы посоветоваться, какого центрфорварда взять.
Искали высокого и силового, чтобы хорошо играл головой и в штрафной площадке соперника. Шовковскому нужен был игрок такого профайла.
И Луческу посоветовал Бленуце. Задурил голову тем, что «Университатя Крайова» банкрот, что игрока можно взять бесплатно. Бесплатно взять его не получилось.
Это получился самый дорогой летний трансфер «Динамо». В десяти матчах он забил один гол. В матче, где в принципе забивали все. В четырех последних играх «Динамо» в чемпионате он даже в заявку не попадал», – подытожил журналист.
В нынешнем сезоне Бленуце провел десять игр, в которых забил один гол. Румынский форвард последний раз выходил на поле еще 9 ноября, когда сыграл 10 минут против черкасского ЛНЗ.
