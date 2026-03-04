Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луческу посоветовал Динамо приобрести легионера. Киевский клуб согласился
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 08:11 |
Румынский тренер был инициатором трансфера форварда Владислава Бленуце

ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал детали трансфера румынского форварда Владислава Бленуце, который перебрался из «Крайовы» в киевское «Динамо» за два миллиона евро.

«Во время летнего трансферного окна селекционный отдел клуба долгое время искал разных нападающих. «Бело-синие» провели разговор с Луческу, чтобы посоветоваться, какого центрфорварда взять.

Искали высокого и силового, чтобы хорошо играл головой и в штрафной площадке соперника. Шовковскому нужен был игрок такого профайла.

И Луческу посоветовал Бленуце. Задурил голову тем, что «Университатя Крайова» банкрот, что игрока можно взять бесплатно. Бесплатно взять его не получилось.

Это получился самый дорогой летний трансфер «Динамо». В десяти матчах он забил один гол. В матче, где в принципе забивали все. В четырех последних играх «Динамо» в чемпионате он даже в заявку не попадал», – подытожил журналист.

В нынешнем сезоне Бленуце провел десять игр, в которых забил один гол. Румынский форвард последний раз выходил на поле еще 9 ноября, когда сыграл 10 минут против черкасского ЛНЗ.

Gargantua
в десяти матчах.  так он выходил на замену и все это на фоне скандала, когда ему угрожали.
Ответить
+1
Перець
Як таку куйню можно було придбати ?
Ответить
+1
Saar
О, певне десь процент із цієї зділки отримав за це бревно.
Ответить
0
