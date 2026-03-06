Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фонсека отреагировал на поражение Лиона в матче, где забил Яремчук
Кубок Франции
06 марта 2026, 15:24 | Обновлено 06 марта 2026, 15:28
Португальский специалист прокомментировал вылет своей команды на стадии 1/4 финала Кубка Франции

Фонсека отреагировал на поражение Лиона в матче, где забил Яремчук
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал поражение своей команды от «Ланса» в матче 1/4 финала Кубка Франции, который состоялся 5 марта.

Несмотря на результативные удары Романа Яремчука и Реми Имбера «Лион» вылетел из турнира, уступив сопернику – 2:2 в основное время и 4:5 в серии пенальти.

«Это смешанные чувства. Есть разочарование из-за поражения в серии пенальти, но я очень доволен своей командой. Отыграться со счета 0:2 против «Ланса» непросто.

Мы сделали много хороших вещей, даже в первом тайме. Игроки выложились на полную, и я горжусь ими. Возможно, мы заслуживали большего, но это футбол, иногда так бывает.

В воскресенье нас ждет очень важный матч, и нам нужно сосредоточиться на нем. Также хочу сказать несколько слов болельщикам: атмосфера была великолепной. То, как они поддерживали команду, было невероятно.

Это разочарование для них, но, учитывая наш боевой дух, мы должны оставаться позитивными. Мы верили до самой последней минуты и знали, что можем забить и что игра может перевернуться.

Это сложно принять, потому что я думаю, что команда заслужила пройти дальше. Поздравляю «Ланс» и желаю им удачи. У соперника было не так много шансов.

Они очень сильны в контратаках, но мы доминировали и владели мячом. Нам просто нужно было действовать более решительно против их защиты».

По теме:
«Яремчук, я никогда в тебе не сомневался». Реакция фанов на гол украинца
Яремчук впервые забил за Лион и узнал свою оценку после вылета из Кубка
Яремчук стал первым украинцем, забившим в четвертьфинале Кубка Франции
Кубок Франции по футболу Лион Ланс Паулу Фонсека Роман Яремчук пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФК Лион
Комментарии








