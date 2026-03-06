ФОТО. Лион покинул Кубок Франции, Яремчук забил первый гол в составе львов
Подопечные Пауло Фонсеки потерпели поражение в 1/4 финала, пропустив дважды
В четверг, 5 марта, состоялся матч четвертьфинала Кубка Франции, в котором встретились «Лион» и «Ланс». Гости одолели соперника в серии пенальти и пробились в следующий раунд.
На 23-й минуте гости сумели выйти вперед после точного удара француза Флориана Товена, который успешно сыграл на добивании в штрафной площади соперника.
В компенсированное к первому тайму время «Ланс» увеличил преимущество – сенегальский нападающий Абдалла Сима нанес мощный удар из-за пределов штрафной, против которого вратарь соперника оказался бессилен.
Форвард сборной Украины Роман Яремчук вышел в стартовом составе «Лиона» и забил первый гол в футболке французской команды на 67-й минуте.
Кубок Франции, 1/4 финала. 5 марта
Лион – Ланс – 2:2 (4:5 по пен)
Гол: Яремчук, 67, Имбер, 90+4 – Товен, 23, Сима, 45+2
Фотогалерея:
