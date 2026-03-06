Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Яремчук впервые забил за Лион и узнал свою оценку после вылета из Кубка
Кубок Франции
06 марта 2026, 10:23
Яремчук впервые забил за Лион и узнал свою оценку после вылета из Кубка

Результативный удар украинского форварда не спас команду Пауло Фонсеки от поражения с «Лансом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил первый гол в футболке «Лиона» – случилось это в матче 1/4 финала Кубка Франции, который состоялся 5 марта.

Опытный 30-летний нападающий успешно сыграл в штрафной «Ланса», переправив мяч в сетку ворот. Гол украинца помог «Лиону» сократить отставание в счете – 1:2.

В компенсированное время подопечные Паулу Фонсеки даже восстановили паритет, но потерпели поражение в серии пенальти – 2:2, 4:5.

Аналитический портал Sofascore оценил игру Яремчука в 7,1 балла – по этому показателю форвард разделил четвертое место с Абнером Винисиусом и Эндриком (среди игроков «Лиона»).

Лучшим футболистом противостояния был признан француз Флориан Товен, который забил первый гол в составе гостей и заработал 8,1 балла.

Оценки игроков Лиона и Ланса после матча Кубка Франции:

По теме:
Яремчук стал первым украинцем, забившим в четвертьфинале Кубка Франции
Лион – Ланс – 2:2 (пен. 4:5). Гол Яремчука и драма по пенальти. Видео голов
ФОТО. Лион покинул Кубок Франции, Яремчук забил первый гол в составе львов
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
