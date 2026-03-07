Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот вратарь заслужил Золотой мяч»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа вполне мог выиграть Золотой мяч в 2022 году.

«Я знаю, что Карим Бензема получил Золотой мяч в 2022 году, но если бы его дали Куртуа за тот финал против «Ливерпуля», это также было бы вполне заслуженно», – сказал Пеп Гвардиола.

Контракт Куртуа с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, и не исключено, что стороны могут продлить сотрудничество, если вратарь и в дальнейшем будет демонстрировать такой уровень игры.