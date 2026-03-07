Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 марта 2026, 07:32
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот вратарь заслужил Золотой мяч»

Испанец – о Куртуа

Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот вратарь заслужил Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа вполне мог выиграть Золотой мяч в 2022 году.

«Я знаю, что Карим Бензема получил Золотой мяч в 2022 году, но если бы его дали Куртуа за тот финал против «Ливерпуля», это также было бы вполне заслуженно», – сказал Пеп Гвардиола.

Контракт Куртуа с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, и не исключено, что стороны могут продлить сотрудничество, если вратарь и в дальнейшем будет демонстрировать такой уровень игры.

Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
