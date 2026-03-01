Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Да, Месси лучший, но этот парень идет вторым»
Другие новости
01 марта 2026, 09:43 | Обновлено 01 марта 2026, 09:56
814
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Да, Месси лучший, но этот парень идет вторым»

Испанец похвалил Кевина Де Брюйне

01 марта 2026, 09:43 | Обновлено 01 марта 2026, 09:56
814
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Да, Месси лучший, но этот парень идет вторым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего распасовщика, которого он когда-либо видел. Испанский тренер выделил Лионеля Месси, а на второе место поставил Кевина Де Брюйне.

«Лео Месси – лучший распасовщик, которого я когда-либо видел. Кевин Де Брюйне идет вторым», – заявил Гвардиола.

Гвардиола работал с Месси во время тренерства в «Барселоне», а с Де Брюйне – в «Манчестер Сити».

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».

По теме:
ФОТО. «В чем проблема?» Гвардиола жестко ответил фанам. Скандал в АПЛ
ФОТО. Лионель Месси посетит Дональда Трампа. Вот почему
Гвардиола прокомментировал травму Холанда
Кевин Де Брюйне Лионель Месси Пеп Гвардиола
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Бокс | 01 марта 2026, 07:03 5
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном

Титул WBC на кону не будет стоять

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 28 февраля 2026, 22:46 11
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский

Колоше напомнили, что у него нет соответствующего образования

Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28.02.2026, 22:00
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Футбол | 28.02.2026, 20:28
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Футбол | 01.03.2026, 08:23
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 2
Футбол
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
27.02.2026, 14:30 2
Другие виды
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 26
Футбол
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем