Пеп ГВАРДИОЛА: «Да, Месси лучший, но этот парень идет вторым»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего распасовщика, которого он когда-либо видел. Испанский тренер выделил Лионеля Месси, а на второе место поставил Кевина Де Брюйне.

«Лео Месси – лучший распасовщик, которого я когда-либо видел. Кевин Де Брюйне идет вторым», – заявил Гвардиола.

Гвардиола работал с Месси во время тренерства в «Барселоне», а с Де Брюйне – в «Манчестер Сити».

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».