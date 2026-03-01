Пеп ГВАРДИОЛА: «Да, Месси лучший, но этот парень идет вторым»
Испанец похвалил Кевина Де Брюйне
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего распасовщика, которого он когда-либо видел. Испанский тренер выделил Лионеля Месси, а на второе место поставил Кевина Де Брюйне.
«Лео Месси – лучший распасовщик, которого я когда-либо видел. Кевин Де Брюйне идет вторым», – заявил Гвардиола.
Гвардиола работал с Месси во время тренерства в «Барселоне», а с Де Брюйне – в «Манчестер Сити».
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».
