  4. Украинки продолжают в Анталье? ITF отменила все турниры в Турции
WTA
05 марта 2026, 20:58 |
347
2

Международная теннисная федерация принимает меры безопасности из-за ситуации на Ближнем востоке

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала информацию об отмене ряда турниров до конца марта в Турции по соображениям безопасности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Чемпионат мира ITF Masters по командным и индивидуальным соревнованиям (60, 65, 70 лет) в Турции (8-21 марта) отменен по соображениям безопасности.

В сотрудничестве со своими консультантами по безопасности ITF продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке и приняла решение в связи с развитием конфликта, в результате которого проведение мероприятий в Турции в настоящее время является небезопасным.

Безопасность всех игроков и сотрудников, участвующих в мероприятиях ITF, является и всегда должна быть главным приоритетом. Решение было принято нелегко, и все игроки и сотрудники, участвующие в мероприятии, были проинформированы.

ITF будет продолжать внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Любые решения о будущих мероприятиях по мере развития ситуации будут основываться на тех же строгих оценках безопасности».

Турнир WTA 125 в Анталье, на котором выступают украинские теннисистки Александра Олейникова и Ангелина Калинина, продолжается. От WTA не поступало никаких заявлений.

Заявление Международной федерации тенниса

По теме:
Женская сборная Испании не смогла вылететь на игру с Украиной. В чем дело?
Калинина и Олейникова вышли в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
ОРЛОВ: «Посмотрю, как летают самолеты. Пока не рискую отсюда выбираться»
ITF Анталья WTA Анталья Турция Иран
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
C.Пеклов
Як тільки замаячив укр.фінал,одразу непередбачувані проблеми,що ж так не щастить...
