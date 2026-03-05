Калинина и Олейникова вышли в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Ангелина одолела Элину Аванесян, а Александра справилась с Ириной Шиманович
Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 73) и Ангелина Калинина (WTA 189) вышли в 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 125 в Анталии, Турция.
Олейникова во втором раунде оформила победу в двух сетах над Ириной Шиманович (WTA 160) за 1 час и 35 минут – 7:5, 6:1.
В первом сете украинка отыграла подачу соперницы на партию при счете 4:5. В активе Александры – две подачи на вылет, шесть брейков, три из шести отыгранных брейк-пойнтов. Это было первое очное противостояние соперниц.
Калинина в 1/8 финала одолела зашифрованную под Армению россиянку Элину Аванесян (WTA 328) за 1 час и 57 минут – 6:1, 7:6 (7:5).
Во второй партии Ангелина дважды отыграла подачу на сет. За матч Калинина спасла два из шести брейк-поинтов. Украинка в третий раз сыграла против Аванесян и одержала вторую победу.
В 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталии Олейникова встретится либо с представительницей Аргентины Хулией Риерой (WTA 192), либо с испанкой Гиомар Маристани (WTA 171). Калинина далее поборется со второй сеяной Панной Удварди (Венгрия, WTA 95).
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/8 финала
- Александра Олейникова (Украина) [1] – Ирина Шиманович – 7:5, 6:1
- Ангелина Калинина (Украина) – Элина Аванесян (Армения) – 6:1, 7:6 (7:5)
Обидві молодчині, не дали суперницям подати на сет, зібралися в потрібну хвилину. Особливо Геля, хоча маючи 4:2 і геймбол можна було до таю і не доводити.
Із цікавого: це ж в якому стані Завацька, щоб вчора безпорадно програти турчанці, яка сьогодні так само безпорадно програла Каві. Ну й наша загроза Мююка виграла в Люсі Бронцетті, а шкода.
На жаль, в Трнаві Подрєз програла таки першій сіяній, бельгійка танком пре, вінстрік з дванадцяти ігор з двома титулами на рівні 75 - 100. Хоча трималася Вероніка гідно. Дуже гідно.