Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Калинина и Олейникова вышли в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
WTA
05 марта 2026, 13:10 | Обновлено 05 марта 2026, 14:06
Ангелина одолела Элину Аванесян, а Александра справилась с Ириной Шиманович

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 73) и Ангелина Калинина (WTA 189) вышли в 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 125 в Анталии, Турция.

Олейникова во втором раунде оформила победу в двух сетах над Ириной Шиманович (WTA 160) за 1 час и 35 минут – 7:5, 6:1.

В первом сете украинка отыграла подачу соперницы на партию при счете 4:5. В активе Александры – две подачи на вылет, шесть брейков, три из шести отыгранных брейк-пойнтов. Это было первое очное противостояние соперниц.

Калинина в 1/8 финала одолела зашифрованную под Армению россиянку Элину Аванесян (WTA 328) за 1 час и 57 минут – 6:1, 7:6 (7:5).

Во второй партии Ангелина дважды отыграла подачу на сет. За матч Калинина спасла два из шести брейк-поинтов. Украинка в третий раз сыграла против Аванесян и одержала вторую победу.

В 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталии Олейникова встретится либо с представительницей Аргентины Хулией Риерой (WTA 192), либо с испанкой Гиомар Маристани (WTA 171). Калинина далее поборется со второй сеяной Панной Удварди (Венгрия, WTA 95).

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/8 финала

  • Александра Олейникова (Украина) [1] – Ирина Шиманович – 7:5, 6:1
  • Ангелина Калинина (Украина) – Элина Аванесян (Армения) – 6:1, 7:6 (7:5)
Sashamar
В Олійніковій перший сет йде на те, щоб виснажити суперницю бадмінтоном, в другому добиває.  Калініна з Аванесян, до речі, теж бадмінтоном побавилися.
Обидві молодчині, не дали суперницям подати на сет, зібралися в потрібну хвилину. Особливо Геля, хоча маючи 4:2 і геймбол можна було до таю і не доводити.
Із цікавого: це ж в якому стані Завацька, щоб вчора безпорадно програти турчанці, яка сьогодні так само безпорадно програла Каві. Ну й наша загроза Мююка виграла в Люсі Бронцетті, а шкода.
 На жаль, в Трнаві Подрєз програла таки першій сіяній, бельгійка танком пре, вінстрік з дванадцяти ігор з двома титулами на рівні 75 - 100. Хоча трималася Вероніка гідно. Дуже гідно.
Ответить
+2
C.Пеклов
Молодці!Добре,що закінчили у 2 сетах!Хай щастить й надалі!
Ответить
0
