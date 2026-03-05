Калинина и Олейникова вышли в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье

Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 73) и Ангелина Калинина (WTA 189) вышли в 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 125 в Анталии, Турция.

Олейникова во втором раунде оформила победу в двух сетах над Ириной Шиманович (WTA 160) за 1 час и 35 минут – 7:5, 6:1.

В первом сете украинка отыграла подачу соперницы на партию при счете 4:5. В активе Александры – две подачи на вылет, шесть брейков, три из шести отыгранных брейк-пойнтов. Это было первое очное противостояние соперниц.

Калинина в 1/8 финала одолела зашифрованную под Армению россиянку Элину Аванесян (WTA 328) за 1 час и 57 минут – 6:1, 7:6 (7:5).

Во второй партии Ангелина дважды отыграла подачу на сет. За матч Калинина спасла два из шести брейк-поинтов. Украинка в третий раз сыграла против Аванесян и одержала вторую победу.

В 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталии Олейникова встретится либо с представительницей Аргентины Хулией Риерой (WTA 192), либо с испанкой Гиомар Маристани (WTA 171). Калинина далее поборется со второй сеяной Панной Удварди (Венгрия, WTA 95).

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/8 финала