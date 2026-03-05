Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 марта 2026, 20:20 | Обновлено 05 марта 2026, 20:22
Итоги пятой недели Битвы редакций. Обладатели фрибетов и Airpods 3!

Подводим итоги первой недели первого месяца – старт борьбы за PS5 Pro

Итоги пятой недели Битвы редакций. Обладатели фрибетов и Airpods 3!
Коллаж Sport.ua

Подводим итоги пятой недели «Битвы редакций» между UA-Football, Sport.ua и betking, которая ознаменовала новый месяц конкурса!

Конкурсными матчами на прошлой неделе были ответные поединки 1/16 финала Лиги чемпионов(со ставками редакций можно ознакомиться в анонсе «Битвы редакций»):

  • 25.02. 19:45 Аталанта – Боруссия Дортмунд – 4:1
  • 25.02. 22:00 Реал Мадрид – Бенфика – 2:1
  • 25.02. 22:00 ПСЖ – Монако – 2:2
  • 25.02. 22:00 Ювентус – Галатасарай – 3:0

Каждая из трех редакций сделала по одному прогнозу на каждый матч. По итогам встреч ни одной из редакций не удалось выйти в плюс. Наименьшую просадку получил UA-Football (-1.26 флета), который и стал победителем третьей «Битвы редакций!»
Флет – условная единица ставки, используемая для подсчета результатов прогнозов.

Sport.ua и betking получили просадку в -2.38 и -1.50 флета соответсвенно.

Теперь переходим к самому интересному – призы для читателей!

Участие в конкурсе (третья неделя) взяло 38 человек. Из них 9 правильно спрогнозировали победителя «Битвы редакций», указав в комментариях UA-Football, и стали претендентами на фрибеты (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн).

Список претендентов на фрибеты выглядит следующим образом:

  • Andrew99
  • vasyashlemko847
  • Prokop_Andriy
  • Fan_A_tik
  • Віктор Іванчук
  • PetroKozak
  • Rode76
  • TezkaRMA
  • G_S

С помощью общедоступного рандомайзера были определены пять обладателей фрибетов.

Видео с процессом определения победителей опубликовано ниже:

  • Первые два появившихся никнейма – обладатели фрибетов на 1000 грн
  • Третий и четвертый появившийся никнейм – обладатели фрибетов на 2000 грн
  • Последний, пятый появившийся никнейм – обладатель фрибета на 5000 грн

Обладатели фрибетов:

  • 1 000 грн: Віктор Іванчук, PetroKozak
  • 2 000 грн: Fan_A_tik, G_S
  • 5 000 грн: Andrew99

Переходим к специальному призу – AirPods 3! На новые наушники от Apple могли претендовать те, кто собрал больше прибыли, чем победитель «Битвы редакций». В данном случае нужен был результат лучше, чем -1.26 от UA-Football.

По итогам поединков сразу 27 читателей оказались в списке участников розыгрыша AirPods 3:

  • G_S
  • Samuel
  • Monstr
  • brabusrocket
  • Spbil
  • kuzibaievkiril
  • korand
  • VR0PetroKozak
  • PetroKozak
  • rendum
  • BetMix
  • WalterBlack
  • Fmkacrash
  • KKR88
  • Kokyapulya
  • Mister Zaporozhye
  • PullBen
  • hanybooboo
  • Fan_A_tik
  • vasyashlemko847
  • Artem_Ponomar
  • Andromed
  • Nik_Godless
  • Andrew99
  • ivankondrat96
  • Avdusha77
  • Mark4854590

Победитель розыгрыша AirPods 3 был определен с помощью рандомайзера – KKR88!

Со всеми победителями Sport.ua в ближайшее время свяжется по электронной почте для уточнения деталей и доставки призов.

Также стартовал конкурс на PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 – главный приз месяца. Для участия в розыгрыше консоли нужно собрать за 4 недели больше прибыли, чем лучшая редакция за этот же период.

В ближайшее время будет анонсирована новая неделя «Битвы редакций!»

Результаты прогнозов всех участников опубликованы в Google-таблице.

Битва редакций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
