Итоги пятой недели Битвы редакций. Обладатели фрибетов и Airpods 3!
Подводим итоги первой недели первого месяца – старт борьбы за PS5 Pro
Подводим итоги пятой недели «Битвы редакций» между UA-Football, Sport.ua и betking, которая ознаменовала новый месяц конкурса!
Конкурсными матчами на прошлой неделе были ответные поединки 1/16 финала Лиги чемпионов(со ставками редакций можно ознакомиться в анонсе «Битвы редакций»):
- 25.02. 19:45 Аталанта – Боруссия Дортмунд – 4:1
- 25.02. 22:00 Реал Мадрид – Бенфика – 2:1
- 25.02. 22:00 ПСЖ – Монако – 2:2
- 25.02. 22:00 Ювентус – Галатасарай – 3:0
Каждая из трех редакций сделала по одному прогнозу на каждый матч. По итогам встреч ни одной из редакций не удалось выйти в плюс. Наименьшую просадку получил UA-Football (-1.26 флета), который и стал победителем третьей «Битвы редакций!»
Флет – условная единица ставки, используемая для подсчета результатов прогнозов.
Sport.ua и betking получили просадку в -2.38 и -1.50 флета соответсвенно.
Теперь переходим к самому интересному – призы для читателей!
Участие в конкурсе (третья неделя) взяло 38 человек. Из них 9 правильно спрогнозировали победителя «Битвы редакций», указав в комментариях UA-Football, и стали претендентами на фрибеты (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн).
Список претендентов на фрибеты выглядит следующим образом:
- Andrew99
- vasyashlemko847
- Prokop_Andriy
- Fan_A_tik
- Віктор Іванчук
- PetroKozak
- Rode76
- TezkaRMA
- G_S
С помощью общедоступного рандомайзера были определены пять обладателей фрибетов.
Видео с процессом определения победителей опубликовано ниже:
- Первые два появившихся никнейма – обладатели фрибетов на 1000 грн
- Третий и четвертый появившийся никнейм – обладатели фрибетов на 2000 грн
- Последний, пятый появившийся никнейм – обладатель фрибета на 5000 грн
Обладатели фрибетов:
- 1 000 грн: Віктор Іванчук, PetroKozak
- 2 000 грн: Fan_A_tik, G_S
- 5 000 грн: Andrew99
Переходим к специальному призу – AirPods 3! На новые наушники от Apple могли претендовать те, кто собрал больше прибыли, чем победитель «Битвы редакций». В данном случае нужен был результат лучше, чем -1.26 от UA-Football.
По итогам поединков сразу 27 читателей оказались в списке участников розыгрыша AirPods 3:
- G_S
- Samuel
- Monstr
- brabusrocket
- Spbil
- kuzibaievkiril
- korand
- VR0PetroKozak
- PetroKozak
- rendum
- BetMix
- WalterBlack
- Fmkacrash
- KKR88
- Kokyapulya
- Mister Zaporozhye
- PullBen
- hanybooboo
- Fan_A_tik
- vasyashlemko847
- Artem_Ponomar
- Andromed
- Nik_Godless
- Andrew99
- ivankondrat96
- Avdusha77
- Mark4854590
Победитель розыгрыша AirPods 3 был определен с помощью рандомайзера – KKR88!
Со всеми победителями Sport.ua в ближайшее время свяжется по электронной почте для уточнения деталей и доставки призов.
Также стартовал конкурс на PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 – главный приз месяца. Для участия в розыгрыше консоли нужно собрать за 4 недели больше прибыли, чем лучшая редакция за этот же период.
В ближайшее время будет анонсирована новая неделя «Битвы редакций!»
Результаты прогнозов всех участников опубликованы в Google-таблице.
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
