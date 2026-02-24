Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 февраля 2026, 18:55
Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!

Новый месяц открывают Sport.ua, UA-Football и betking

Коллаж Sport.ua

Стартует пятая неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый месяц с главным и грандиозным призом в виде PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26!

Новый месяц открывают два ведущих украинских сайта – Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования пятой недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3! А также начинается гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.

Список матчей для прогнозирования

Базовые матчи (выбирает Sport.ua):

  • Аталанта – Боруссия Дортмунд (25.02. 19:45)
  • Реал Мадрид – Бенфика (25.02. 22:00)

Матчи, выбранные победителем предыдущей недели «Битвы редакций» – UA-Football:

  • ПСЖ – Монако (25.02. 22:00)
  • Ювентус – Галатасарай (25.02. 22:00)

Что нужно сделать читателю:

  1. Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
  2. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

  • Реал Мадрид – Бенфика [Обе забьют – Да за 1.62]
  • Ювентус – Галатасарай [Тотал больше 3.0 за 1.66]
  • Аталанта – Боруссия Дортмунд [Боруссия Д не проиграет 1.76]
  • ПСЖ – Монако [Фора ПСЖ (-1.5) за 1.66]
  • Победитель «Битвы редакций» – Sport.ua.

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Важно:

  • Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
  • Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
  • Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
  • Каждый прогноз равен одному флету.
  • По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
    Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Прогнозы редакций

Sport.ua:

  • Даниил Агарков: Реал Мадрид – Бенфика [Обе забьют – Да за 1.62], Ювентус – Галатасарай Обе забьют – Да за 1.57]
  • Денис Кирильчук: Аталанта – Боруссия Дортмунд [Тотал меньше 3 за 1.72], ПСЖ – Монако [Фора ПСЖ (-1.5) за 1.66]

UA-Football:

  • Михаил Качайло: Реал Мадрид – Бенфика [Фора Реала (-1.5) за 2.10], Ювентус – Галатасарай [Тотал больше 3.0 за 1.66]
  • Владимир Зуев: Аталанта – Боруссия Дортмунд [Боруссия Д не проиграет 1.76], ПСЖ – Монако [Тотал больше 3.5 за 1.74]

betking:

  • Михаил Кузьменко: Реал Мадрид – Бенфика [Фора Реала (-1) за 1.66], Ювентус – Галатасарай [Победа Ювентуса за 1.50]
  • Ярослав Перканюк: Аталанта – Боруссия Дортмунд [Боруссия Д не проиграет 1.76], ПСЖ – Монако [Фора ПСЖ (-1.5) за 1.66]

Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Итоги третей недели «Битвы редакций» с оглашением обладателей фрибетов и AirPods будут опубликованы вечером 26–27 февраля на сайте Sport.ua.

Линия и коэффициенты на матч Реал Мадрид – Бенфика

Линия и коэффициенты на матч Аталанта – Боруссия Дортмунд

Линия и коэффициенты на матч Ювентус – Галатасарай

Линия и коэффициенты на матч ПСЖ – Монако

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

  • оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
  • выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
  • подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
  • Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 (дополнительный приз недели)

Участвуют все читатели, которые:

  • собрали больше прибыли, чем победитель недели «Битвы редакций»;
  • не обязательно правильно выбрали победителя «Битвы редакций».
  • победитель определяется отдельно в дополнительном конкурсе с помощью рандомайзера

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель из всех прогнозистов, которые собрали наибольшую суммарную прибыль по флетам, проводится розыгрыш PlayStation через рандомайзер. Если ни один комментатор не превысил прибыль победителя «Битвы редакций» на какой-либо неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Результаты участников по итогам прошлых четырех недель «Битвы редакций»

Правила публикации комментариев

  • От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
  • Мульти-аккаунты строго запрещены.
  • Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
  • Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

  • Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
  • Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
  • Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
  • Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
  • Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
  • Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
  • Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
  • Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

KKR88
Реал Мадрид – Бенфіка [Тотал більше 3.5 за 2.15]
Ювентус – Галатасарай [ІТБ (2) 1.5 за 3.00]
Аталанта – Боруссія Дортмунд [ІТБ (1) 1.5 за 1.85]
ПСЖ – Монако [Тотал Більше 3.5 за 1.74]
Переможець «Битви редакцій» – Sport.ua.
Kokyapulya
Реал-Бенфіка(Тот б3 за 1.71)
Аталанта-Боруссія(Фор2 0 за 2.4)
Ювентус-Галатасарай(Тот М3.5 за 1.71)
Псж-Монако (Тот М4 за 1.66)
Переможець SPORT.UA
Spbil
хоча 2 роки назад був конкурс від sport.ua і після виграшу одразу скинули код на підписку на телебачення, а цього разу якісь проблеми((((
Spbil
А для чого робити 5 тиждень коли ще не відправили подарунки за 2 тиждень((( 
можливо є сенс спочатку закупити призи, а потім проводити розіграші призів? 
betking чомусь не відправляє призи на sport.ua, а sport.ua не може відправити далі відправити подарунки(( І таке питання, чи хтось хоча б один приз отримав? чи так само обіцяють(((  2 лютого було опубліковано виграш, а відправки і досі не має((( 
Mister Zaporozhye
Реал Мадрид - Бенфика [Ф1(-1) за 1.66] ; Ювентус - Галатасарай [ТМ 3.5 за1.71]; Аталанта - Боруссия [Боруссия Д. не програє за 1.76];ПСЖ - Монако [Тотал менше 4 за 1.66];Переможець битви редакцій - Sport.ua
PullBen
Реал Мадрид - Бенфіка [Ф1 (-1) за 1.66]
Ювентус - Галатасарай [ТМ 3.5 за 1.71]
Аталанта - Боруссія Д [Боруссія Д не програє за 1.76]
ПСЖ - Монако [Обидві забʼють за 1.62]
Переможець битви редакцій – betking
Dysear
Реал Мадрид – Бенфіка [Обидві забʼють – так за 1.62]
Ювентус – Галатасарай [Обидві забʼють – так за 1.57]
Аталанта – Боруссія Д [ТМ 3 за 1.72]
ПСЖ – Монако [ТМ 4 за 1.66]
Переможець «Битви редакцій – Sport.ua
hanybooboo
Реал Мадрид-Бенфіка (нічия за 4,75)
Ювентус-Галатасарай (нічия за 5,00)
Аталанта- Боруссія Дортмунд (нічия за 4,00)
ПСЖ-Монако ( Монако тотал голів більше 1,5 за 3,40)
Переможець Битви редакцій-Sport.ua
Fan_A_tik
Реал Мадрид – Бенфика [Обе забьют – Да за 1.62]
Ювентус – Галатасарай [ИТБ1 2.5 кэф 2.25]
Аталанта – Боруссия Дортмунд [ИТБ2 1.5 кэф 2.5]
ПСЖ – Монако [Обе забьют - Да. кэф 1.62]
Победитель «Битвы редакций» – UA-Football
Prokop_Andriy
Реал Мадрид – Бенфіка [Фора Реал Мадрид (-1.5) за 2.10]Ювентус – Галатасарай [Тотал більше 3.0 за 1.66]Аталанта – Боруссія Дортмунд [Боруссія Д не програє 1.76]ПСЖ – Монако [Обидві команди заб'ють - Так за 1.62]Переможець «Битви редакцій» – UA-Football.
vasyashlemko847
Реал Мадрид – Бенфіка [Тотал менше 3.5 за 1.66],
Ювентус – Галатасарай [Тотал менше 3.5 за 1.71],
Аталанта – Боруссія Дортмунд [Нічия або Боруссія Дортмунд за 1.76],
ПСЖ – Монако [Тотал менше 4 за 1.66],
Переможець «Битви редакцій» – UA-Football.
Artem_Ponomar
Реал Мадрид – Бенфіка [Фора Бенфіка (+1.5) за 1.66]Ювентус – Галатасарай [Тотал менше 3.5 за 1.71]Аталанта – Боруссія Дортмунд [ІТБ1 (1.5) за 1.85]ПСЖ – Монако [Фора ПСЖ (-1.5) за 1.66]Переможець «Битви редакцій» – betking.
Andromed
Реал Мадрид – Бенфіка [Обидві заб'ють – Так за 1.62]Ювентус – Галатасарай [Фора Галатасарай (+1.5) за 1.62]Аталанта – Боруссія Дортмунд [Обидві команди заб'ють - Так за 1.60]ПСЖ – Монако [Тотал менше 4 за 1.66]Переможець «Битви редакцій» – Sport.ua.
Nik_Godless
Реал Мадрид – Бенфика [ТБ 3 кэф 1.71]
Ювентус – Галатасарай [ТБ 3 кэф 1.66]
Аталанта – Боруссия Дортмунд [ТБ 3 кэф 2.08]
ПСЖ – Монако [ТБ 3.5 кэф 1.74]
Победитель «Битвы редакций» – Sport.ua.
Andrew99
Реал Мадрид – Бенфіка [Тотал менше 3.5 – за 1.66]
Ювентус – Галатасарай [Фора Галатасарай (+1.5) за 1.62]
Аталанта – Боруссія Дортмунд [Боруссія Д не програє за 1.76]
ПСЖ – Монако [Тотал більше 3.5 за 1.74]
Переможець «Битви редакцій» – UA-Football
ivankondrat96
Реал Мадрид – Бенфіка (Тотал менше 3.0 за 2.10)
Ювентус – Галатасарай (Тотал більше 3.0 за 1.66)
Аталанта – Боруссія Дортмунд (Обидві команди заб'ють за 1.60)
ПСЖ – Монако (Фора ПСЖ (-1,5) за 1,66)
Переможець «Битви редакцій» – betking.
shlemko2009
Реал Мадрид – Бенфіка [Фора Реал Мадрид (-1) за 1.66],  Ювентус – Галатасарай [Фора Галатасарай (+1.5) за 1.62],  Аталанта – Боруссія Дортмунд [Нічия або Боруссія Дортмунд за 1.76],  ПСЖ – Монако [Тотал менше 4 за 1.66],  Переможець «Битви редакцій» – betking.
Avdusha77
Реал Бенфіка п1 -1за1.66,Ювентус-Галатасарай п1 -1за1.71 Аталанта-Боруссія Х2 за1.76,ПСЖ-Монако тотал меньше 4 за1.66 переможець betking
brabusrocket
Реал - Бенфіка Ф1 (-1) за 1,66
Ювентус - Галатасарай П1 за 1,5
Аталанта - Боруссія  Обидві забють Так за 1,6
ПСЖ - Монако Тотал Монако ТБ (0,5) за 1,5
Переможець битви редакцій - betking.
Victor673256ua
Реал Мадрид – Бенфіка (Тотал більше 3.0 за 1.71)
Ювентус – Галатасарай (Обидві команди заб'ють за 1.57)
Аталанта – Боруссія Дортмунд (Боруссія Д не програє 1.76)
ПСЖ – Монако (Тотал меньше 4.0 за 1.66)
Переможець «Битви редакцій» – Sport.ua.
