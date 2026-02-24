Пятая неделя Битвы редакций. Старт борьбы за PS5 Pro, AirPods и фрибеты!

Стартует пятая неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый месяц с главным и грандиозным призом в виде PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26!

Новый месяц открывают два ведущих украинских сайта – Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования пятой недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3! А также начинается гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.

Список матчей для прогнозирования

Базовые матчи (выбирает Sport.ua):

Аталанта – Боруссия Дортмунд (25.02. 19:45)

Реал Мадрид – Бенфика (25.02. 22:00)

Матчи, выбранные победителем предыдущей недели «Битвы редакций» – UA-Football:

ПСЖ – Монако (25.02. 22:00)

Ювентус – Галатасарай (25.02. 22:00)

Что нужно сделать читателю:

Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

Реал Мадрид – Бенфика [Обе забьют – Да за 1.62]

Ювентус – Галатасарай [Тотал больше 3.0 за 1.66]

Аталанта – Боруссия Дортмунд [Боруссия Д не проиграет 1.76]

ПСЖ – Монако [Фора ПСЖ (-1.5) за 1.66]

Победитель «Битвы редакций» – Sport.ua.

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Важно:

Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.

Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.

Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.

Каждый прогноз равен одному флету.

По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.

Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Прогнозы редакций

Sport.ua:

Даниил Агарков: Реал Мадрид – Бенфика [Обе забьют – Да за 1.62], Ювентус – Галатасарай Обе забьют – Да за 1.57]

Денис Кирильчук: Аталанта – Боруссия Дортмунд [Тотал меньше 3 за 1.72], ПСЖ – Монако [Фора ПСЖ (-1.5) за 1.66]

UA-Football:

Михаил Качайло: Реал Мадрид – Бенфика [Фора Реала (-1.5) за 2.10], Ювентус – Галатасарай [Тотал больше 3.0 за 1.66]

Владимир Зуев: Аталанта – Боруссия Дортмунд [Боруссия Д не проиграет 1.76], ПСЖ – Монако [Тотал больше 3.5 за 1.74]

betking:

Михаил Кузьменко: Реал Мадрид – Бенфика [Фора Реала (-1) за 1.66], Ювентус – Галатасарай [Победа Ювентуса за 1.50]

Ярослав Перканюк: Аталанта – Боруссия Дортмунд [Боруссия Д не проиграет 1.76], ПСЖ – Монако [Фора ПСЖ (-1.5) за 1.66]

Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Итоги третей недели «Битвы редакций» с оглашением обладателей фрибетов и AirPods будут опубликованы вечером 26–27 февраля на сайте Sport.ua.

Линия и коэффициенты на матч Реал Мадрид – Бенфика

Линия и коэффициенты на матч Аталанта – Боруссия Дортмунд

Линия и коэффициенты на матч Ювентус – Галатасарай

Линия и коэффициенты на матч ПСЖ – Монако

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);

выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);

подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.

Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 (дополнительный приз недели)

Участвуют все читатели, которые:

собрали больше прибыли, чем победитель недели «Битвы редакций»;

не обязательно правильно выбрали победителя «Битвы редакций».

победитель определяется отдельно в дополнительном конкурсе с помощью рандомайзера

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель из всех прогнозистов, которые собрали наибольшую суммарную прибыль по флетам, проводится розыгрыш PlayStation через рандомайзер. Если ни один комментатор не превысил прибыль победителя «Битвы редакций» на какой-либо неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Результаты участников по итогам прошлых четырех недель «Битвы редакций»

Правила публикации комментариев

От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).

Мульти-аккаунты строго запрещены.

Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.

Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.

Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.

Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.

Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.

Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.

Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.

Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.