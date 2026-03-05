Форвард сборной Украины оказался не нужен главному тренеру
Джан Пьеро Гасперини больше не заинтересован в услугах нападающего «Ромы» Артема Довбика
Форвард сборной Украины Артем Довбик не входит в планы главного тренера итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщило издание Tuttomercatoweb.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
Довбик пропустил последние 11 матчей римского клуба из-за травмы. Сообщается, что украинец покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.
Главным приоритетом «Ромы» является выкуп контракта Дониелла Малена, который принадлежит английской «Астон Вилле» и играет в чемпионате Италии на правах аренды.
Футболист сборной Нидерландов провел семь игр в составе «Ромы» и забил шесть голов, успешно заменив травмированного Довбика.
Римский клуб уже заплатил два миллиона евро «Астон Вилле» и должен отдать еще 25 миллионов. Представитель Премьер-лиги получит также 10% от будущей перепродажи Малена.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Удод на правах аренды будет играть за «Дордой»
Илья передвигается на Bentley Bentayga