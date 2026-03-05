Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Форвард сборной Украины оказался не нужен главному тренеру
Италия
05 марта 2026, 23:23 | Обновлено 05 марта 2026, 23:26
Форвард сборной Украины оказался не нужен главному тренеру

Джан Пьеро Гасперини больше не заинтересован в услугах нападающего «Ромы» Артема Довбика

Форвард сборной Украины оказался не нужен главному тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик не входит в планы главного тренера итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщило издание Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Довбик пропустил последние 11 матчей римского клуба из-за травмы. Сообщается, что украинец покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

Главным приоритетом «Ромы» является выкуп контракта Дониелла Малена, который принадлежит английской «Астон Вилле» и играет в чемпионате Италии на правах аренды.

Футболист сборной Нидерландов провел семь игр в составе «Ромы» и забил шесть голов, успешно заменив травмированного Довбика.

Римский клуб уже заплатил два миллиона евро «Астон Вилле» и должен отдать еще 25 миллионов. Представитель Премьер-лиги получит также 10% от будущей перепродажи Малена.

Николай Тытюк Источник: Tuttomercatoweb
