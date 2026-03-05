Форвард сборной Украины оказался не нужен главному тренеру

Форвард сборной Украины Артем Довбик не входит в планы главного тренера итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщило издание Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Довбик пропустил последние 11 матчей римского клуба из-за травмы. Сообщается, что украинец покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

Главным приоритетом «Ромы» является выкуп контракта Дониелла Малена, который принадлежит английской «Астон Вилле» и играет в чемпионате Италии на правах аренды.

Футболист сборной Нидерландов провел семь игр в составе «Ромы» и забил шесть голов, успешно заменив травмированного Довбика.

Римский клуб уже заплатил два миллиона евро «Астон Вилле» и должен отдать еще 25 миллионов. Представитель Премьер-лиги получит также 10% от будущей перепродажи Малена.