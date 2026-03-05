Новый игрок основы Динамо: «Не обращаю внимания, что про меня говорят»

После зимнего перерыва основным игроком Динамо стал правый защитник Максим Коробов, который отыграл оба февральских матча киевлян в УПЛ.

Игрок утверждает, что уже адаптировался в первой команде.

«Я считаю, что прошел период адаптации. Стараюсь не обращать внимание на то, что обо мне говорят – и положительное, и негативное, потому что нужно работать над собой, становиться каждый день лучшей версией себя».

«Нет какого-то особого ощущения, что я уже игрок основной команды, но я благодарю главного тренера за доверие и благодарю партнеров по команде», – сказал Коробов.

Динамо выиграло оба матча после перерыва и не пропустило ни одного гола.