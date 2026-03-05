Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый игрок основы Динамо: «Не обращаю внимания, что про меня говорят»
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 17:46 |
1311
2

Новый игрок основы Динамо: «Не обращаю внимания, что про меня говорят»

Коробов закрепился в первой команде

05 марта 2026, 17:46 |
1311
2 Comments
Новый игрок основы Динамо: «Не обращаю внимания, что про меня говорят»
ФК Динамо Киев. Максим Коробов

После зимнего перерыва основным игроком Динамо стал правый защитник Максим Коробов, который отыграл оба февральских матча киевлян в УПЛ.

Игрок утверждает, что уже адаптировался в первой команде.

«Я считаю, что прошел период адаптации. Стараюсь не обращать внимание на то, что обо мне говорят – и положительное, и негативное, потому что нужно работать над собой, становиться каждый день лучшей версией себя».

«Нет какого-то особого ощущения, что я уже игрок основной команды, но я благодарю главного тренера за доверие и благодарю партнеров по команде», – сказал Коробов.

Динамо выиграло оба матча после перерыва и не пропустило ни одного гола.

По теме:
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Эпицентр подписал игрока, который уйдя из Динамо 8 месяцев был без клуба
В Александрии прокомментировали техническое поражение в матче с Оболонью
Динамо Киев Максим Коробов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Футбол | 04 марта 2026, 20:03 3
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока

Киевский клуб хочет приобрести нападающего до завершения трансферного окна

Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05 марта 2026, 08:10 9
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»

Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами

ОФИЦИАЛЬНО. В Видзеве назвали замену Йовичевича
Футбол | 05.03.2026, 17:07
ОФИЦИАЛЬНО. В Видзеве назвали замену Йовичевича
ОФИЦИАЛЬНО. В Видзеве назвали замену Йовичевича
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Футбол | 05.03.2026, 08:36
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич уволен из Видзева
Футбол | 05.03.2026, 16:28
ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич уволен из Видзева
ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич уволен из Видзева
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Толковый паренек.
Ответить
0
Умник
Про брекеты я ржал
Ответить
0
Популярные новости
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 11
Футбол
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
04.03.2026, 07:44 1
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 116
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем