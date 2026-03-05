Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 марта 2026, 16:59 | Обновлено 05 марта 2026, 17:01
Алекс Ричес заслужил мировое внимание...

ФОТО. 20-летний студент стал тренером и выиграл свой первый матч
BBC. Алекс Ричес

20-летний студент университета Алекс Ричес выиграл свой дебютный матч в роли тренера клуба из нон-лиги.

Ричес учится на втором курсе программы Sport Performance Analysis в Университете Саффолка и проходит стажировку в «Ипсвич Таун», где работает аналитиком вратарской игры для команд U-18 и U-21.

Ему доверили руководить матчем «Лоустофт Таун» против «Милденхолл Таун» в Северном дивизионе Истмийской лиги. В возрасте 20 лет и 335 дней он привел команду к победе 2:0.

Из-за травмы в 18 лет Ричес завершил игровую карьеру и сосредоточился на анализе игры и тактике. Он уже работал аналитиком для шведского клуба U-19 и тренером вратарей в «Грейт-Ярмут Таун».

В университете отметили, что его тренерский дебют стал ярким примером профессионализма и важности сотрудничества с такими клубами, как «Ипсвич Таун».

Максим Лапченко
