Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Чемпионат мира
05 марта 2026, 18:18
Игорь Краснопир присоединится к команде Сергея Реброва, Матвей Пономаренко отправится в U-21

ФК Полесье Житомир. Игорь Краснопир

Сборная Украины 26 марта проведет матч против Швеции в рамках полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026. Победитель этого противостояния сыграет против Польши или Албании.

К предстоящим играм подопечные Сергея Реброва подходят с внушительными потерями, одна из которых – травма форварда итальянской «Ромы» Артема Довбика.

По информации FootballHub, вместо нападающего «волков» в сборную Украины будет вызван представитель житомирского «Полесья» Игорь Краснопир.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 20 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Во время трансферного окна Краснопир покинул «Карпаты».

Еще один претендент на вызов в сборную – динамовец Матвей Пономаренко – отправится в расположение молодежной команды, которой предстоит сыграть в квалификации Евро U-21.

Соперниками «сине-желтых» станут Литва (27 марта) и Венгрия (31 марта).

Эпицентр подписал игрока, который уйдя из Динамо 8 месяцев был без клуба
Новый игрок основы Динамо: «Не обращаю внимания, что про меня говорят»
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров Игорь Краснопир Полесье Житомир Матвей Пономаренко Динамо Киев
Николай Тытюк Источник: FootballHub
kadaad .
На фоне Понамаренко он слабак.
