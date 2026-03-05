Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Игорь Краснопир присоединится к команде Сергея Реброва, Матвей Пономаренко отправится в U-21
Сборная Украины 26 марта проведет матч против Швеции в рамках полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026. Победитель этого противостояния сыграет против Польши или Албании.
К предстоящим играм подопечные Сергея Реброва подходят с внушительными потерями, одна из которых – травма форварда итальянской «Ромы» Артема Довбика.
По информации FootballHub, вместо нападающего «волков» в сборную Украины будет вызван представитель житомирского «Полесья» Игорь Краснопир.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 20 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Во время трансферного окна Краснопир покинул «Карпаты».
Еще один претендент на вызов в сборную – динамовец Матвей Пономаренко – отправится в расположение молодежной команды, которой предстоит сыграть в квалификации Евро U-21.
Соперниками «сине-желтых» станут Литва (27 марта) и Венгрия (31 марта).
