Легенда Динамо рассказал, как его уничтожил Лобановский

Экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких вспомнил моменты работы с легендарным тренером Валерием Лобановским.

«Часто ли я общался с Лобановским? Очень редко, только теории были индивидуальные у нас по позициям – тогда вызывали нас и общались в день игры. Да, чтобы где-то... Мы, во-первых, не встречались нигде там в коридоре, на базе – очень редко это было. Только на предматчевых таких беседах по группам, по линиям он перед каждой игрой практически вызывал.

Почему я всегда говорю, что он великий психолог? Никогда не забуду: как-то в одной игре я сделал хет-трик, после игры теория, разбор игры. Я спокойно захожу, такой расслабленный: я же три забил – меня будут хвалить. А он наоборот – меня уничтожил», – сказал Шацких.