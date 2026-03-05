После решения УАФ: Оболонь поднимается, у серебряного призера проблемы

В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ присудил Александрии техническое поражение со счетом 0:3 за неготовность поля в матче УПЛ против Оболони.

Киевская команда получила техническую победу со счетом 3:0 и теперь набирает 23 очка, поднимаясь на 9-е место.

Оболонь опередила Верес, однако у конкурента еще есть матч в запасе с Металлистом 1925, который нужно доиграть.

Киевляне, которым многие предсказывали вылет, оторвались от зоны переходных матчей на четыре очка.

А вот Александрия, которая минувший сезон завершила на второй позиции, остается на предпоследнем месте в зоне прямого вылета.

От зоны переходных матчей команда Кирилла Нестеренко отстает на три очка, но тремя следующими соперниками будут Шахтер, ЛНЗ и Динамо.