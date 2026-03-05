Украина. Премьер лига05 марта 2026, 22:42 |
550
0
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Рубчинский мог оказаться в Харькове, но не сложилось
05 марта 2026, 22:42 |
550
0
Харьковский «Металлист 1925» отказался от трансфера полузащитника киевского «Динамо» Валентина Рубчинского.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, клуб получил предложение подписать игрока, но решил отказаться из-за сомнений относительно его здоровья.
У Рубчинского ранее были две операции на крестообразных связках, что заставило руководство «Металлиста 1925» отказаться от приобретения футболиста.
Ранее появилась информация, что между «Динамо» и «Карпатами» идут переговоры о возможном переходе Валентина Рубчинского.
