Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 22:42 |
Рубчинский мог оказаться в Харькове, но не сложилось

ФК Динамо. Валентин Рубчинский

Харьковский «Металлист 1925» отказался от трансфера полузащитника киевского «Динамо» Валентина Рубчинского.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, клуб получил предложение подписать игрока, но решил отказаться из-за сомнений относительно его здоровья.

У Рубчинского ранее были две операции на крестообразных связках, что заставило руководство «Металлиста 1925» отказаться от приобретения футболиста.

Ранее появилась информация, что между «Динамо» и «Карпатами» идут переговоры о возможном переходе Валентина Рубчинского.

Источник: Игорь Бурбас
