Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту

Харьковский «Металлист 1925» отказался от трансфера полузащитника киевского «Динамо» Валентина Рубчинского.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, клуб получил предложение подписать игрока, но решил отказаться из-за сомнений относительно его здоровья.

У Рубчинского ранее были две операции на крестообразных связках, что заставило руководство «Металлиста 1925» отказаться от приобретения футболиста.

Ранее появилась информация, что между «Динамо» и «Карпатами» идут переговоры о возможном переходе Валентина Рубчинского.