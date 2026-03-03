Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 21:22 |
1890
0

Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб

Рубчинский хочет перейти в «Карпаты»

03 марта 2026, 21:22 |
1890
0
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
ФК Динамо. Валентин Рубчинський

Полузащитник «Динамо» Киев Валентин Рубчинский может сменить клубную прописку. Интерес к хавбеку проявляют «Карпаты» Львов, которые уже ведут переговоры с киевлянами о возможном трансфере.

По информации ТаТоТаке, Рубчинский не входит в планы тренерского штаба киевлян Игоря Костюка, а «Динамо» хотело бы компенсировать расходы – сумму трансфера из «Днепр-1» и зарплату игрока за полтора года.

В сезоне 2025/26 Валентин Рубчинский провел 5 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

По теме:
ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Игорь КОСТЮК: «У нас нет основного или резервного состава»
Валентин Рубчинский Динамо Киев трансферы Карпаты Львов трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Футбол | 03 марта 2026, 00:05 18
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги

Игра против Хетафе завершилась со счетом 0:1

Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Футбол | 03 марта 2026, 08:14 9
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»

Тренер – о позиции нападающего в команде

Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Футбол | 03.03.2026, 08:09
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
ЛНЗ может оформить еще один трансфер к концу зимнего ТО
Футбол | 03.03.2026, 19:10
ЛНЗ может оформить еще один трансфер к концу зимнего ТО
ЛНЗ может оформить еще один трансфер к концу зимнего ТО
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 03.03.2026, 15:00
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
02.03.2026, 00:05 7
Бокс
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
02.03.2026, 04:15 2
Футбол
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 18
Олимпийские игры
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 29
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем