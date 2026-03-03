Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Рубчинский хочет перейти в «Карпаты»
Полузащитник «Динамо» Киев Валентин Рубчинский может сменить клубную прописку. Интерес к хавбеку проявляют «Карпаты» Львов, которые уже ведут переговоры с киевлянами о возможном трансфере.
По информации ТаТоТаке, Рубчинский не входит в планы тренерского штаба киевлян Игоря Костюка, а «Динамо» хотело бы компенсировать расходы – сумму трансфера из «Днепр-1» и зарплату игрока за полтора года.
В сезоне 2025/26 Валентин Рубчинский провел 5 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра против Хетафе завершилась со счетом 0:1
Тренер – о позиции нападающего в команде