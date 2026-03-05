Украина. Премьер лига05 марта 2026, 11:56 | Обновлено 05 марта 2026, 12:10
Ротань отказался от приглашения Мбаппе в Полесье. Выбрал другого форварда
Коуч «волков» прошел блиц-опрос
05 марта 2026, 11:56 | Обновлено 05 марта 2026, 12:10
Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань прошел блиц-опрос, где выбрал лучшего форварда для «волков». Специалист удивил выбором.
– В нападении Полесья: Усик или Мбаппе?
– Усик, – лаконично ответил главный тренер Полесья.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
потужна новина
