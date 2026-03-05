Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 11:56 | Обновлено 05 марта 2026, 12:10
Ротань отказался от приглашения Мбаппе в Полесье. Выбрал другого форварда

Коуч «волков» прошел блиц-опрос

Ротань отказался от приглашения Мбаппе в Полесье. Выбрал другого форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань прошел блиц-опрос, где выбрал лучшего форварда для «волков». Специалист удивил выбором.

– В нападении Полесья: Усик или Мбаппе?

– Усик, – лаконично ответил главный тренер Полесья.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

