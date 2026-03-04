Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 13:06 | Обновлено 04 марта 2026, 13:11
4

В УПЛ оконфузились, назвав лучшего тренера тура. Он пропускал матч

Руслан Ротань получил признание за матч, который пропускал из-за дисквалификации

Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинская Премьер-Лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 18-го тура Чемпионата УПЛ, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 18-го тура.

Лучшим тренером 18-го тура решением группы из 35 экспертов был признан Руслан Ротань («Полесье»), подопечные которого в центральном матче тура победили в гостях ЛНЗ (3:1). Интересно, что действиями своих подопечных руководил Сергей Кравченко, а Ротань пропускал матч из-за дисквалификации.

В топ-3 рейтинга вошли Патрик ван Леувен (Кривбасс положил на лопатки Зарю - 3:1) и Руслан Костышин (Колос на выезде победил Карпаты - 1:0).

Звание лучшего футболиста 18-го тура получил форвард «Динамо» Матвей Пономаренко – автор двух голов в матче с «Эпицентром» (4:0). В топ-5 также вошли Глейкер Мендоза (Кривбасс), Иван Пахолюк (Колос), Евгений Морозко (Кудровка) и Валерий Бондарь (Шахтер).

Александр КЕМКИН: «Мы реализовали свои возможности и победили»
Стало известно, кто уговорил Степаненко перейти в Колос
Голкипер Ингульца рассказал о выплате премий в клубе
Олег Вахоцкий
