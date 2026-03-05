Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 11:27 |
126
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер

Поединок 19-го тура Премьер-лиги состоится 6 марта в 13:00 по киевскому времени

05 марта 2026, 11:27 |
126
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 6 марта, встретятся «Александрия» и донецкий «Шахтер».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Ника». Главным арбитром назначен Клим Заброда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 11 баллов. «Шахтер» является лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 41 пункт.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 14.46 для «Александрии» и 1.20 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Металлист 1925 – Локомотив. Стали известны стартовые составы на игру
Ротань отказался от приглашения Мбаппе в Полесье. Выбрал другого форварда
Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер где смотреть
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Футбол | 05 марта 2026, 07:01 8
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал

Француз может в третий раз возглавить мадридский клуб

0.01 xG – слишком много. 12 мыслей после матча Брайтона и Арсенала
Футбол | 05 марта 2026, 11:22 0
0.01 xG – слишком много. 12 мыслей после матча Брайтона и Арсенала
0.01 xG – слишком много. 12 мыслей после матча Брайтона и Арсенала

Шок: лондонцы победили даже без забитого со стандарта

Ребров попросил президента известного клуба вернуть игрока сборной Украины
Футбол | 05.03.2026, 07:22
Ребров попросил президента известного клуба вернуть игрока сборной Украины
Ребров попросил президента известного клуба вернуть игрока сборной Украины
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Футбол | 04.03.2026, 18:14
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Футбол | 05.03.2026, 08:36
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
03.03.2026, 12:31 3
Футбол
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Одна Меркушина и Джима. Состав сборной Украины на первый этап после ОИ
Одна Меркушина и Джима. Состав сборной Украины на первый этап после ОИ
03.03.2026, 17:52
Биатлон
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 33
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем