В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 6 марта, встретятся «Александрия» и донецкий «Шахтер».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Ника». Главным арбитром назначен Клим Заброда.

«Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 11 баллов. «Шахтер» является лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 41 пункт.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

