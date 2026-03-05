Игрок Челси первым достиг 10 результативных действий в АПЛ в 2026 году

Бразильский нападающий Челси Жоау Педру первым из игроков достиг отметки в 10 результативных действий в АПЛ в 2026 году.

Произошло это благодаря хет-трику и ассисту в победном выездном матче лондонцев против Астон Виллы (4:1).

Теперь в активе бразильца 8 голов и 2 результативные передачи в текущем календарном году.

Жоау Педру в данном рейтинге смог опередить Бруну Фернандеша из Манчестер Юнайтед, который имеет после матча против Ньюкасла 9 голевых действий в 2026 году.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ в 2026 году: