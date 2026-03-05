Игрок Челси первым достиг 10 результативных действий в АПЛ в 2026 году
Вспомним топ-10 футболистов с самым большим количеством голевых действий в АПЛ в текущем году
Бразильский нападающий Челси Жоау Педру первым из игроков достиг отметки в 10 результативных действий в АПЛ в 2026 году.
Произошло это благодаря хет-трику и ассисту в победном выездном матче лондонцев против Астон Виллы (4:1).
Теперь в активе бразильца 8 голов и 2 результативные передачи в текущем календарном году.
Жоау Педру в данном рейтинге смог опередить Бруну Фернандеша из Манчестер Юнайтед, который имеет после матча против Ньюкасла 9 голевых действий в 2026 году.
Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ в 2026 году:
- 10 – Жоау Педру (Челси)
- 9 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 7 – Коул Палмер (Челси)
- 7 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
- 7 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
- 6 – Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед)
- 6 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 6 – Гарри Уилсон (Фулхэм)
- 6 – Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест)
- 6 – Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Летом Мадрид могут покинуть три футболиста
«Реал» уступил «Хетафе», а «Атлетико» обокрал «Овьедо»