Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Челси первым достиг 10 результативных действий в АПЛ в 2026 году
Англия
05 марта 2026, 11:35 |
95
0

Игрок Челси первым достиг 10 результативных действий в АПЛ в 2026 году

Вспомним топ-10 футболистов с самым большим количеством голевых действий в АПЛ в текущем году

05 марта 2026, 11:35 |
95
0
Игрок Челси первым достиг 10 результативных действий в АПЛ в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Педро

Бразильский нападающий Челси Жоау Педру первым из игроков достиг отметки в 10 результативных действий в АПЛ в 2026 году.

Произошло это благодаря хет-трику и ассисту в победном выездном матче лондонцев против Астон Виллы (4:1).

Теперь в активе бразильца 8 голов и 2 результативные передачи в текущем календарном году.

Жоау Педру в данном рейтинге смог опередить Бруну Фернандеша из Манчестер Юнайтед, который имеет после матча против Ньюкасла 9 голевых действий в 2026 году.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в АПЛ в 2026 году:

  • 10 – Жоау Педру (Челси)
  • 9 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 7 – Коул Палмер (Челси)
  • 7 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
  • 7 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
  • 6 – Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед)
  • 6 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 6 – Гарри Уилсон (Фулхэм)
  • 6 – Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест)
  • 6 – Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед)
По теме:
Рекорд Игора Тиаго под угрозой? Жоао Педро забил уже 14 голов в сезоне АПЛ
Ньюкасл – Ман Юнайтед – 2:1. Поражение в большинстве. Видео голов и обзор
Брайтон – Арсенал – 0:1. Как забил Букайо Сака. Видео гола и обзор матча
Жоао Педро Жункейра статистика рейтинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Футбол | 04 марта 2026, 18:14 0
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала

Летом Мадрид могут покинуть три футболиста

Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Футбол | 04 марта 2026, 13:41 0
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги

«Реал» уступил «Хетафе», а «Атлетико» обокрал «Овьедо»

Буковина вышла в полуфинал, Арсенал укрепил лидерство, глобус для Тарасюк
Футбол | 05.03.2026, 11:47
Буковина вышла в полуфинал, Арсенал укрепил лидерство, глобус для Тарасюк
Буковина вышла в полуфинал, Арсенал укрепил лидерство, глобус для Тарасюк
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05.03.2026, 08:10
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
«Спится плохо». Тренер Локомотива – о Кубке Украины, ЛНЗ и Гераскевиче
Футбол | 05.03.2026, 06:00
«Спится плохо». Тренер Локомотива – о Кубке Украины, ЛНЗ и Гераскевиче
«Спится плохо». Тренер Локомотива – о Кубке Украины, ЛНЗ и Гераскевиче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 8
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 108
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 17
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
03.03.2026, 12:31 3
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 182
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем