Источник: ПСЖ не поступит с Забарным так, как со своим звездным экс-игроком

В «ПСЖ» уже определились с будущим своего украинского защитника Ильи Забарного, сообщает Culture PSG.

Так, по информации источника, следующий сезон воспитанник киевского «Динамо» также проведет в парижском клубе. Отмечается, что Забарный все еще входит в планы главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, в отличие от другого летнего новичка - вратаря Лукаса Шевалье, который потерял место в стартовом составе из-за не слишком уверенной игры.

Сам Илья и его окружение не разочарованы игровым временем, которое ему предоставляют в клубе, ведь по этому показателю он занимает седьмое место среди всех игроков команды в текущем сезоне. Кроме того, украинец доволен жизнью со своей женой в столице Франции.

Источник акцентирует внимание на том, что «ПСЖ» не поступит с Забарным так, как со своим бывшим игроком Мануэлем Угарте, которого подписали за 60 млн евро, а через год продали «Манчестер Юнайтед» за 50+10 млн евро.

Сообщалось, что в «ПСЖ» высоко оценили игру Забарного в последних матчах.