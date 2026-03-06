«Жизнь удалась». Йожеф Сабо высказался об Андрее Лунине

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный тренер Йожеф Сабо дал свою оценку кадровому потенциалу сборной Украины. В частности, специалист отметил, что пост номер один не поддается сомнению, затронув и тему вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

– Я не знаю, что должно случиться, чтобы в основе сборной Украины не вышел Трубин, – сказал Сабо. – Анатолий сейчас, возможно, в наилучшем своем состоянии за всю карьеру.

Что касается Лунина, то я не знаю всех нюансов его соглашения с «Реалом», но Андрею давно нужно было уйти, хотя бы в аренду, чтобы играть, а не протирать скамейку запасных. Да, он по-королевски живет в Мадриде, получает большую зарплату, ему дарят автомобили, жизнь, наверное, удалась. Поэтому говорить о какой-то конкуренции со стороны Лунина, не приходится.

Отметим, что 26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Швеции. Победитель этого поединка в решающей встрече за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.