  4. «Жизнь удалась». Йожеф Сабо высказался об Андрее Лунине
Сборная УКРАИНЫ
06 марта 2026, 10:05 |
1388
0

«Жизнь удалась». Йожеф Сабо высказался об Андрее Лунине

Бывший тренер сборной Украины считает, что вратарю давно нужно было уйти из «Реала»

«Жизнь удалась». Йожеф Сабо высказался об Андрее Лунине
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный тренер Йожеф Сабо дал свою оценку кадровому потенциалу сборной Украины. В частности, специалист отметил, что пост номер один не поддается сомнению, затронув и тему вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина.

– Я не знаю, что должно случиться, чтобы в основе сборной Украины не вышел Трубин, – сказал Сабо. – Анатолий сейчас, возможно, в наилучшем своем состоянии за всю карьеру.

Что касается Лунина, то я не знаю всех нюансов его соглашения с «Реалом», но Андрею давно нужно было уйти, хотя бы в аренду, чтобы играть, а не протирать скамейку запасных. Да, он по-королевски живет в Мадриде, получает большую зарплату, ему дарят автомобили, жизнь, наверное, удалась. Поэтому говорить о какой-то конкуренции со стороны Лунина, не приходится.

Отметим, что 26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Швеции. Победитель этого поединка в решающей встрече за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.

Йожеф Сабо Андрей Лунин Анатолий Трубин сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Реал Мадрид
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
