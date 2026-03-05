Артета – о матче с Брайтоном: «Это было тяжелое противостояние»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после минимальной победы над «Брайтоном» (1:0) в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги.

«С учетом того давления, с которым мы столкнулись в последние недели, это было по-настоящему тяжелое противостояние. Мы готовились к серьезному экзамену и в итоге выдержали его.

Нужно отдать должное игрокам – они приложили феноменальные усилия. Безусловно, есть компоненты, в которых нам еще стоит прибавить, но сегодня самоотдача была на высоте.

Из-за потерь в линии обороны нам пришлось серьезно перекраивать состав и адаптироваться к обстоятельствам», – подчеркнул босс «Арсенала».