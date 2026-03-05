Тренер Брайтона раскритиковал Арсенал: «Лишь одна команда пыталась играть»

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер раскритиковал «Арсенал» после поражения 0:1 в матче 29-го тура АПЛ.

«Сегодня только одна команда пыталась играть в футбол.

Если они выиграют чемпионат, никто не будет спрашивать, как именно это произошло. В конечном счете всё зависит от правил: если судья позволяет слишком многое, появляются свои собственные правила.

Я никогда не буду тренером, который пытается выиграть любой ценой», – отметил Хюрцелер на пресс-конференции.

В беседе с TNT он добавил: «АПЛ необходимо ввести новое правило. Давать больше желтых карточек за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь три раза валялся на газоне за матч?»