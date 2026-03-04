Артета резко ответил критикам игрового стиля Арсенала

Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии противостояния 29-го тура английской Премьер-лиги против «Брайтона» прокомментировал критические замечания в адрес игрового стиля своей команды. Специалист акцентировал внимание на реализации моментов после стандартных положений.

«Критика – это неотъемлемая часть нашей профессии. Мы стремимся эффективнее использовать стандарты у чужих ворот, однако при этом слишком часто позволяем забивать себе в аналогичных ситуациях.

Наша цель – стать абсолютно доминирующим коллективом в каждом компоненте игры. Это тот вектор развития, к которому мы движемся.

Разумеется, я бы не отказался иметь трех лишних футболистов на своей половине поля, чтобы демонстрировать эстетичный футбол и постоянно находить свободного игрока.

Но в современных реалиях это неосуществимо. Желающим созерцать подобное зрелище стоит отправиться в другой чемпионат. В Премьер-лиге за последние несколько лет стилистика игры заметно трансформировалась», – цитирует Артету издание Daily Mail.