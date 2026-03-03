Арсенал готов отдать за хавбека 75 млн. Интересная ситуация с контрактом
Лондонцам интересен Гордон
По информации британских СМИ, Арсенал летом готов выложить 75 миллионов фунтов за атакующего хавбека Ньюкасла и сборной Англии Энтони Гордона.
Однако возникла ситуация с контрактом игрока. Сообщалось, что договор Гордона истекает в 2027 году, что давало бы Арсеналу дополнительные шансы, но ситуация не такая простая.
Даже на Transfermarkt, где обычно указаны сроки контрактов всех игроков известных чемпионатов, нет данных о том, когда заканчивается контракт Гордона.
Sky Sports выяснил, что Ньюкасл не так давно продлил соглашение до 2030 года, но оставил это без публичного объявления.
В нынешнем сезоне 25-летний Гордон забил 14 голов и сделал 5 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Ингульца» готов расщедриться, если его команда выйдет в полуфинал Кубка Украины
Посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что команда не собирается сниматься с турнира