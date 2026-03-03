Арсенал готов отдать за хавбека 75 млн. Интересная ситуация с контрактом

По информации британских СМИ, Арсенал летом готов выложить 75 миллионов фунтов за атакующего хавбека Ньюкасла и сборной Англии Энтони Гордона.

Однако возникла ситуация с контрактом игрока. Сообщалось, что договор Гордона истекает в 2027 году, что давало бы Арсеналу дополнительные шансы, но ситуация не такая простая.

Даже на Transfermarkt, где обычно указаны сроки контрактов всех игроков известных чемпионатов, нет данных о том, когда заканчивается контракт Гордона.

Sky Sports выяснил, что Ньюкасл не так давно продлил соглашение до 2030 года, но оставил это без публичного объявления.

В нынешнем сезоне 25-летний Гордон забил 14 голов и сделал 5 ассистов.