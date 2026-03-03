Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал готов отдать за хавбека 75 млн. Интересная ситуация с контрактом
Англия
03 марта 2026, 15:40 | Обновлено 03 марта 2026, 15:43
423
0

Арсенал готов отдать за хавбека 75 млн. Интересная ситуация с контрактом

Лондонцам интересен Гордон

03 марта 2026, 15:40 | Обновлено 03 марта 2026, 15:43
423
0
Арсенал готов отдать за хавбека 75 млн. Интересная ситуация с контрактом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

По информации британских СМИ, Арсенал летом готов выложить 75 миллионов фунтов за атакующего хавбека Ньюкасла и сборной Англии Энтони Гордона.

Однако возникла ситуация с контрактом игрока. Сообщалось, что договор Гордона истекает в 2027 году, что давало бы Арсеналу дополнительные шансы, но ситуация не такая простая.

Даже на Transfermarkt, где обычно указаны сроки контрактов всех игроков известных чемпионатов, нет данных о том, когда заканчивается контракт Гордона.

Sky Sports выяснил, что Ньюкасл не так давно продлил соглашение до 2030 года, но оставил это без публичного объявления.

В нынешнем сезоне 25-летний Гордон забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт с клубом Второй лиги
У Челси самые тяжелые соперники среди всех клубов в конце сезона в АПЛ
Карпаты намерены подписать полузащитника Динамо и 19-летнего бразильца
Энтони Гордон Арсенал Лондон Ньюкасл Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Футбол | 03 марта 2026, 08:09 46
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»

Президент «Ингульца» готов расщедриться, если его команда выйдет в полуфинал Кубка Украины

Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Футбол | 02 марта 2026, 20:36 2
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США

Посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что команда не собирается сниматься с турнира

Иван ГЕЦКО: «В матче с Динамо Ингульцу ловить нечего»
Футбол | 03.03.2026, 09:25
Иван ГЕЦКО: «В матче с Динамо Ингульцу ловить нечего»
Иван ГЕЦКО: «В матче с Динамо Ингульцу ловить нечего»
Сергей РЕБРОВ: «Он – лидер Динамо, но в сборной большая конкуренция»
Футбол | 03.03.2026, 13:57
Сергей РЕБРОВ: «Он – лидер Динамо, но в сборной большая конкуренция»
Сергей РЕБРОВ: «Он – лидер Динамо, но в сборной большая конкуренция»
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
Баскетбол | 02.03.2026, 23:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
02.03.2026, 01:32 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 9
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
02.03.2026, 04:15 2
Футбол
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем