Скандальные выкрики арбитру: какую дисквалификацию получил игрок Реала?

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес вердикт по итогам скандального матча 26-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе» (0:1). Как передает Sport.es, вингер «сливочных» Франко Мастантуоно отстранен на две игры.

Причиной столь сурового наказания стало поведение футболиста в концовке встречи. Мастантуоно агрессивно оспаривал решения арбитра Алехандро Муньиса Руиса, выкрикивая оскорбительные фразы о «позоре», что и послужило поводом для прямой красной карточки.

Помимо него, кадровые потери затронули и оборонительную линию мадридцев: защитники Дин Хейсен и Альваро Каррерас получили одноматчевую дисквалификацию перебора желтых карточек.

В результате все три исполнителя не помогут команде в выездном поединке против «Сельты» 6 марта. Кроме того, Мастантуоно пропустит и домашнее противостояние с «Эльче», которое намечено на 14 марта.