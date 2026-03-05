Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандальные выкрики арбитру: какую дисквалификацию получил игрок Реала?
Испания
05 марта 2026, 03:27
Скандальные выкрики арбитру: какую дисквалификацию получил игрок Реала?
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес вердикт по итогам скандального матча 26-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Хетафе» (0:1). Как передает Sport.es, вингер «сливочных» Франко Мастантуоно отстранен на две игры.

Причиной столь сурового наказания стало поведение футболиста в концовке встречи. Мастантуоно агрессивно оспаривал решения арбитра Алехандро Муньиса Руиса, выкрикивая оскорбительные фразы о «позоре», что и послужило поводом для прямой красной карточки.

Помимо него, кадровые потери затронули и оборонительную линию мадридцев: защитники Дин Хейсен и Альваро Каррерас получили одноматчевую дисквалификацию перебора желтых карточек.

В результате все три исполнителя не помогут команде в выездном поединке против «Сельты» 6 марта. Кроме того, Мастантуоно пропустит и домашнее противостояние с «Эльче», которое намечено на 14 марта.

Франко Мастантуоно Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Дин Хейсен Альваро Каррерас Хетафе Эльче Сельта
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
