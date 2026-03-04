Лупашко рассказал, где намерен продолжить карьеру

Украинский тренер Владислав Лупашко рассказал, где хочет продолжить карьеру

– На какие вещи будете обращать внимание при выборе следующего места работы?

– Самое важное – это не конкретная команда, не место в турнирной таблице, не страна, а проект, который предложит клуб. Я хочу понимать, для чего я там нужен и что я могу дать. Огромным опытом для меня стал момент, когда ты работаешь в большом клубе и пытаешься сэкономить деньги. Ты думаешь, зачем тебе этот игрок, можем как-то справиться без него. Ты думаешь, что больше будет выгодно клубу, чем спортивные интересы.

Ранее Олег Лупашко рассказал о соглашении «Руха» и «Карпат».