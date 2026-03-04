Новости для Довбика: начались переговоры по бесплатному трансферу форварда

Аргентинский нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в составе «Бока Хуниорс». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, аргентинский гранд начал переговоры с представителями 32-летнего футболиста по поводу его бесплатного перехода уже в летнее трансферное окно.

В текущем сезона на счету Пауло Дибалы 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

В составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее «Рома» и «Ювентус» выдали результативную ничью в Серии А.