Новости для Довбика: начались переговоры по бесплатному трансферу форварда
Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс»
Аргентинский нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в составе «Бока Хуниорс». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, аргентинский гранд начал переговоры с представителями 32-летнего футболиста по поводу его бесплатного перехода уже в летнее трансферное окно.
В текущем сезона на счету Пауло Дибалы 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
В составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее «Рома» и «Ювентус» выдали результативную ничью в Серии А.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Список возглавил Давид Райя
«Реал» уступил «Хетафе», а «Атлетико» обокрал «Овьедо»