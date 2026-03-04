ФОТО. Футболист Манчестер Юнайтед получил тюремный срок

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр получил 15-месячный условный тюремный срок по решению греческого суда после повторного рассмотрения дела об инциденте 2020 года на острове Миконос.

Футболиста признали виновным в незначительном нападении, сопротивлении при аресте и попытке подкупа после драки возле ночного клуба.

Ранее он уже получил условный срок, однако подал апелляцию, из-за чего дело рассматривалось повторно.

32-летний защитник был признан виновным по всем пунктам, однако реального тюремного срока он не получит, а штраф суд не назначил.

Сообщается, что юристы Магуайра планируют подать апелляцию в Верховный суд, поскольку игрок продолжает отрицать свою вину.