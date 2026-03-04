Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболист Манчестер Юнайтед получил тюремный срок
Другие новости
04 марта 2026, 21:18 | Обновлено 04 марта 2026, 21:36
1148
0

ФОТО. Футболист Манчестер Юнайтед получил тюремный срок

Магуайра признали виновным в нападении, сопротивлении при аресте и попытке подкупа

04 марта 2026, 21:18 | Обновлено 04 марта 2026, 21:36
1148
0
ФОТО. Футболист Манчестер Юнайтед получил тюремный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр получил 15-месячный условный тюремный срок по решению греческого суда после повторного рассмотрения дела об инциденте 2020 года на острове Миконос.

Футболиста признали виновным в незначительном нападении, сопротивлении при аресте и попытке подкупа после драки возле ночного клуба.

Ранее он уже получил условный срок, однако подал апелляцию, из-за чего дело рассматривалось повторно.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

32-летний защитник был признан виновным по всем пунктам, однако реального тюремного срока он не получит, а штраф суд не назначил.

Сообщается, что юристы Магуайра планируют подать апелляцию в Верховный суд, поскольку игрок продолжает отрицать свою вину.

По теме:
Сака сыграл за Арсенал 300 матчей во всех турнирах
ФОТО. Звезда Реала сделал подарок футболисту Ливерпуля
ФОТО. Одноклубник Довбика впервые стал отцом
Гарри Магуайр lifestyle скандал Манчестер Юнайтед сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Guardian
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
Футбол | 03 марта 2026, 21:51 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Футбол | 04 марта 2026, 04:02 12
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ

«Колос-2» столкнулся с кадровыми проблемами

Голкипер ПСЖ попал в рейтинг лучших вратарей планеты. Кто – лидер?
Футбол | 04.03.2026, 21:19
Голкипер ПСЖ попал в рейтинг лучших вратарей планеты. Кто – лидер?
Голкипер ПСЖ попал в рейтинг лучших вратарей планеты. Кто – лидер?
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Война | 04.03.2026, 09:00
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Сергей ШИЩЕНКО: «Я сказал: если пройдем ЛНЗ, то выиграем Кубок Украины»
Футбол | 04.03.2026, 19:31
Сергей ШИЩЕНКО: «Я сказал: если пройдем ЛНЗ, то выиграем Кубок Украины»
Сергей ШИЩЕНКО: «Я сказал: если пройдем ЛНЗ, то выиграем Кубок Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 7
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 16
Футбол
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 45
Футбол
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
03.03.2026, 12:15 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем