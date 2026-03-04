«В полуфинале хотим сыграть против Динамо». Лидер Буковины о проходе ЛНЗ

Один из лидеров первой лиговой «Буковины» Виталий Дахновский в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло черновецкой команде одержать верх над элитным ЛНЗ и пробиться в полуфинал Кубка Украины:

– Я очень рад, что все-таки сыграю в полуфинале Кубка Украины. Ведь предыдущие две попытки пробиться дальше четвертьфинала в составе «Вереса» были неудачными.

– Благодаря чему буковинцы собирались дать бой «зимнему» чемпиону УПЛ – ЛНЗ?

– Черкассы делают ставку на вертикальные передачи, они не тратят времени на раскачку. С ними нужно постоянно быть настороже. Вот почему следовало у своих владений действовать компактно, умело играть в отборе и усложнять хозяевам поиск свободных зон. Считаю, что особенно в первом тайме мы со своими обязанностями справились. Лишь под занавес матча несколько подсели физически, все же, в отличие от ЛНЗ, наша подготовка к сезону еще в разгаре и несколько опасных ситуаций у наших ворот все-таки возникли.

– Большинство экспертов считали фаворитом ЛНЗ. Рассчитывали ли буковинцы, что основное время может закончиться вничью и тогда все решится в серии послематчевых пенальти?

– Нельзя сказать, что мы думали лишь о том, чтобы не пропустить. Также искали кратчайший путь к воротам соперника, но черкассы на своей половине поля действовали очень плотно и пробиться в оперативное пространство удавалось очень редко.

Конечно, перед матчем мы отрабатывали удары с 11-метровой отметки, ко всему нужно было быть готовыми. Кстати, в перерыве нашего тренер Сергей Шищенко сказал, что если выдержим в основное время, то в серии пенальти возьмем верх. Как видите, он не ошибся.

– Не пугало, что ворота ЛНЗ защищал Алексей Паламарчук, который известен именно своим умением выигрывать дуэли у штатных пенальтистов соперника?

– Знаете, при реализации пенальти очень многое зависит от психологии. Я пробивал первым и был уверен в своих силах. Старался не подвести и одноклубников. Хотя ради справедливости следует сказать, что в трех случаях Паламарчук был близок, чтобы отразить мяч. Но, наверное, футбольный бог больше хотел, чтобы в следующий раунд вышла «Буковина». В конце концов, и наш вратарь Герман Пеньков в ключевой момент оказался на высоте.

– Клубное руководство за выход в полуфинал обещало повышенные премиальные?

– Нет, все согласно условиям контракта.

– Кого бы хотел в соперники в полуфинале?

– «Динамо». В прошлом сезоне «Буковина» на этой стадии уступила киевлянам. Было бы неплохо взять реванш.

Ранее тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал победу над ЛНЗ.