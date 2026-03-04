Сергей ШИЩЕНКО: «Я сказал: если пройдем ЛНЗ, то выиграем Кубок Украины»

Буковина в серии пенальти выбила ЛНЗ и вышла в полуфинал Кубка Украины. Ситуацию оценил наставник победителей Сергей Шишенко.

«Задачи выхода в полуфинал Кубка Украины не было, но я не исключал этот турнир, потому что новый формат приятный для команд ПФЛ, и есть возможность бороться за трофей».

«Мы в хороших условиях готовились к ЛНЗ. В моей тренерской карьере это впервые, когда моя команда исполняет серию пенальти. Прекрасные эмоции, мы в полуфинале».

«Мы четко понимали, как будет играть ЛНЗ. Этот формат, где нет дополнительного времени, иногда помогает».

«С кем хочу сыграть в полуфинале? Знаете, я ребятам до матча сказал: пройдем ЛНЗ – выиграем Кубок Украины. Я серьезно. Я уверен, что мы можем побороться за трофей».

«Пожеланий нет по полуфиналу», – сказал Шищенко.

Ранее в полуфинал вышло Динамо.