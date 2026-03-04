Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
04 марта 2026, 19:54
Вратарь Ингульца рассказал о кубковом поражении от Динамо

Петровчане оказали достойное сопротивление чемпиону

Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Жилкин

Голкипер «Ингульца» Антон Жилкин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «Динамо» склонить чашу весов в свою пользу и пробиться в полуфинал Кубка Украины – 2:0.

«Ингулец» очень серьезно готовился к противостоянию в столице. На закарпатском сборе отрабатывали различные схемы, которые помогли бы дать бой чемпиону. Сначала собирались высоко встречать динамовцев и благодаря отбору, подбором усложнять им контроль мяча. Но, когда увидели, как киевляне умело выходят из-под прессинга в поединке 19 тура УПЛ с «Эпицентром», то решили действовать низким блоком, рассчитывая на стремительные контрвыпады и домашние заготовки при стандартных положениях.

Думаю, что до перерыва мы полностью выполнили указания тренера Василия Кобина. Даже могли открыть счет, если бы наш Касимов успел нанести удар после выхода один на один с вратарем киевлян.

К сожалению, в начале второго тайма мы пропустили, когда хозяевам помог рикошет. Киевляне благодаря проведенным заменам прибавили, но мы верили, что еще не все потеряно и пытались чаще контролировать мяч. И только после второго гола Пихалонко под занавес поединка стало очевидно, что «Динамо» уже своего не упустит.

Все же, по моему мнению, «Ингулец» достойно сыграл с «Динамо». Наши ряды пополнили немало новичков, и поединок с грандом показал, что на них можно рассчитывать», – сказал вратарь.

Антон Жилкин Ингулец Динамо Киев Кубок Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
