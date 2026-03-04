Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ОРЛОВ: «Посмотрю, как летают самолеты. Пока не рискую отсюда выбираться»
ATP
04 марта 2026, 22:27 | Обновлено 04 марта 2026, 22:36
292
0

ОРЛОВ: «Посмотрю, как летают самолеты. Пока не рискую отсюда выбираться»

Эксклюзивный комментарий Владислава для Sport.ua по ситуации в Фуджейре

04 марта 2026, 22:27 | Обновлено 04 марта 2026, 22:36
292
0
ОРЛОВ: «Посмотрю, как летают самолеты. Пока не рискую отсюда выбираться»
ФТУ

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 516) в комментарии для Sport.ua поделился информацией о ситуации в Фуджейре (ОАЭ), где после удара Ирана по нефтяной промышленной зоне, 3 марта, ATP вначале приостановили соревнования, а в вследствие – отменили проведение турнира.

– Следили за вашей игрой в Фуджейре. Вы сейчас в безопасности? Смогли покинуть страну? Действительно ли ATP направила письмо участникам турнира, что покрывает все расходы для безопасной эвакуации с места событий?

– Я в безопасности. Нам предложили hospitality для всех игроков, но все уезжают завтра. Будет чартер, который сначала предложили за 5 тысяч евро на человека, когда все уже, видимо, купили билеты, почти все, на регулярные рейсы. На следующий день АТР решило предоставить эту услугу бесплатно. То есть они покрыли все расходы на перелет. Завтра в 7 утра все уезжают, кроме меня и игроков, которые летят в Азию.

Нас немного, может трое здесь остаются, или четверо. Поэтому ситуация такая, и я здесь буду еще, может, неделю. Посмотрю, как летают самолеты, потому что я пока не рискую отсюда выбираться. Все едут в Оман, в Маскат.

– Где Вы планируете играть, после того, как покинете ОАЭ?

– Зависит от того, когда я отсюда выберусь, как смогу здесь тренироваться. В планах ехать в Южную Америку, играть в Колумбии, а затем в Мексике на высоте над уровнем моря, потому что мне нравятся такие условия. И уже переходить на грунт, но это также зависит от того, не начнется ли там война, потому что сегодня в новостях я видел, что в Эквадоре началась война с наркокартелями. Поэтому, возможно, и не поеду или будем смотреть, как будет развиваться ситуация в мире.

После возмущений в социальных сетях по поводу высокой цены перелета, утром, 4 марта, ATP опубликовала заявление с обновленной информацией об игроках и персонале.

«После отмены турниров ATP Challenger Tour в Фуджейре, ATP тесно сотрудничает с организаторами турнира, чтобы поддержать игроков на месте.

Проживание и основные потребности продолжают покрываться турниром, а также был организован и полностью профинансирован чартерный рейс, чтобы помочь игрокам с вылетом из региона бесплатно.

Отдельно, подавляющее большинство игроков, находившихся в Дубае, успешно вылетели сегодня отдельными рейсами. Безопасность и благополучие наших игроков, команд поддержки и сотрудников остаются нашим главным приоритетом, и мы продолжаем поддерживать тесный контакт с теми, кто пострадал».

ВИДЕО. Владислав Орлов на турнире в Фуджейре

По теме:
Трамп резко высказался об участии Ирана на чемпионате мира 2026
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Снимется ли сборная Ирана с чемпионата мира 2026? Стали известны детали
Владислав Орлов отмена матчей Иран ОАЭ эксклюзив
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ШИЩЕНКО: «Я сказал: если пройдем ЛНЗ, то выиграем Кубок Украины»
Футбол | 04 марта 2026, 19:31 7
Сергей ШИЩЕНКО: «Я сказал: если пройдем ЛНЗ, то выиграем Кубок Украины»
Сергей ШИЩЕНКО: «Я сказал: если пройдем ЛНЗ, то выиграем Кубок Украины»

Наставник оценил выход в полуфинал турнира

Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Футбол | 04 марта 2026, 07:44 1
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»

Бывший тренер национальной команды считает неуместной натурализацию игроков «Шахтера»

Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Футбол | 04.03.2026, 07:54
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 04.03.2026, 20:12
Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Даяна Ястремская – Чжан Шуай. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 04.03.2026, 03:55
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 27
Футбол
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
Свитолина, Костюк, Ястремская. Жребий в Индиан-Уэллс: соперницы украинок
03.03.2026, 12:15 2
Теннис
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 32
Футбол
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем