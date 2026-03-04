ОРЛОВ: «Посмотрю, как летают самолеты. Пока не рискую отсюда выбираться»

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 516) в комментарии для Sport.ua поделился информацией о ситуации в Фуджейре (ОАЭ), где после удара Ирана по нефтяной промышленной зоне, 3 марта, ATP вначале приостановили соревнования, а в вследствие – отменили проведение турнира.

– Следили за вашей игрой в Фуджейре. Вы сейчас в безопасности? Смогли покинуть страну? Действительно ли ATP направила письмо участникам турнира, что покрывает все расходы для безопасной эвакуации с места событий?

– Я в безопасности. Нам предложили hospitality для всех игроков, но все уезжают завтра. Будет чартер, который сначала предложили за 5 тысяч евро на человека, когда все уже, видимо, купили билеты, почти все, на регулярные рейсы. На следующий день АТР решило предоставить эту услугу бесплатно. То есть они покрыли все расходы на перелет. Завтра в 7 утра все уезжают, кроме меня и игроков, которые летят в Азию.

Нас немного, может трое здесь остаются, или четверо. Поэтому ситуация такая, и я здесь буду еще, может, неделю. Посмотрю, как летают самолеты, потому что я пока не рискую отсюда выбираться. Все едут в Оман, в Маскат.

– Где Вы планируете играть, после того, как покинете ОАЭ?

– Зависит от того, когда я отсюда выберусь, как смогу здесь тренироваться. В планах ехать в Южную Америку, играть в Колумбии, а затем в Мексике на высоте над уровнем моря, потому что мне нравятся такие условия. И уже переходить на грунт, но это также зависит от того, не начнется ли там война, потому что сегодня в новостях я видел, что в Эквадоре началась война с наркокартелями. Поэтому, возможно, и не поеду или будем смотреть, как будет развиваться ситуация в мире.

После возмущений в социальных сетях по поводу высокой цены перелета, утром, 4 марта, ATP опубликовала заявление с обновленной информацией об игроках и персонале.

«После отмены турниров ATP Challenger Tour в Фуджейре, ATP тесно сотрудничает с организаторами турнира, чтобы поддержать игроков на месте.

Проживание и основные потребности продолжают покрываться турниром, а также был организован и полностью профинансирован чартерный рейс, чтобы помочь игрокам с вылетом из региона бесплатно.

Отдельно, подавляющее большинство игроков, находившихся в Дубае, успешно вылетели сегодня отдельными рейсами. Безопасность и благополучие наших игроков, команд поддержки и сотрудников остаются нашим главным приоритетом, и мы продолжаем поддерживать тесный контакт с теми, кто пострадал».

ВИДЕО. Владислав Орлов на турнире в Фуджейре