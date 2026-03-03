Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Турнир в Фуджейре с участием украинца официально отменен из-за атаки Ирана
ATP
03 марта 2026, 21:17 | Обновлено 03 марта 2026, 21:18
187
1

Организаторы челленджера отменили матчи, ATP предложила выезд игрокам за 5000 евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Хардовый турнир серии челленджер в Фуджейре (ОАЭ) официально отменен.

3 марта в 10 километрах от места проведения соревнований Иран шахедами атаковал нефтяную инфроструктуру города. Изначально матчи были просто отменены, а вскоре объявили и об отмене турнира.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) рассматривает возможность с вывозом игроков и направила участникам турнира электронное письмо:

«ATP планирует организовать чартерный рейс из Маската (столица Омана) в четверг, 5 марта. Вылет в 15:00, направление – Милан, с остановкой в Египте. Стоимость – 5000 евро с человека».

На челленджере в Фуджейре сыграл украинский теннисист Владислав Орлов, который преодолел квалификацию и за выход в основную сетку заработал 630 долларов (542 евро).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
C.Пеклов
Я думав АТП надає гравцям 5000є,як компенсацію!А воні з гравців,хочуть за виїзд взяти!Орлов таких грошей не заробив,хай сидить там,відчує те,що відчувають люді в Україні більше 4-х років!
