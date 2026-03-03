Турнир в Фуджейре с участием украинца официально отменен из-за атаки Ирана
Организаторы челленджера отменили матчи, ATP предложила выезд игрокам за 5000 евро
Хардовый турнир серии челленджер в Фуджейре (ОАЭ) официально отменен.
3 марта в 10 километрах от места проведения соревнований Иран шахедами атаковал нефтяную инфроструктуру города. Изначально матчи были просто отменены, а вскоре объявили и об отмене турнира.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) рассматривает возможность с вывозом игроков и направила участникам турнира электронное письмо:
«ATP планирует организовать чартерный рейс из Маската (столица Омана) в четверг, 5 марта. Вылет в 15:00, направление – Милан, с остановкой в Египте. Стоимость – 5000 евро с человека».
На челленджере в Фуджейре сыграл украинский теннисист Владислав Орлов, который преодолел квалификацию и за выход в основную сетку заработал 630 долларов (542 евро).
Holy shit…. Play suspended at the Fujairah Challenger tournament in UAE today— SK (@Djoko_UTD) March 3, 2026
Players told to evacuate the court and go inside because of some mishap (sound of a bomb near the court) Scary 😨
pic.twitter.com/h54t7W7wPW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки сыграют в Кракове
Герреро не слишком результативен в Динамо