Турнир в Фуджейре с участием украинца официально отменен из-за атаки Ирана

Хардовый турнир серии челленджер в Фуджейре (ОАЭ) официально отменен.

3 марта в 10 километрах от места проведения соревнований Иран шахедами атаковал нефтяную инфроструктуру города. Изначально матчи были просто отменены, а вскоре объявили и об отмене турнира.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) рассматривает возможность с вывозом игроков и направила участникам турнира электронное письмо:

«ATP планирует организовать чартерный рейс из Маската (столица Омана) в четверг, 5 марта. Вылет в 15:00, направление – Милан, с остановкой в Египте. Стоимость – 5000 евро с человека».

На челленджере в Фуджейре сыграл украинский теннисист Владислав Орлов, который преодолел квалификацию и за выход в основную сетку заработал 630 долларов (542 евро).

