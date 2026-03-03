Украинский теннисист рассказал о ситуации в Фуджейре после удара Ирана

Украинский теннисист Владислав Орлов (ATP 516) поделился информацией о ситуации на челенджере в Фуджейре (ОАЭ) после удара Ирана по нефтяной промышленной зоне, записав видео в социальных сетях.

«Только что завершил свой матч в Фуджейре, второй раунд, но матчи приостановлены на сегодня, потому что мы все получили сообщение о том, что в десяти километрах от нас был обстрел. И мы все получили уведомление, и на самом деле, когда я играл, я слышал звук реактивных самолетов, летавших туда-сюда. И вот здесь идет дым за горой. Так что здесь не очень безопасно».

Украинец выиграл второй матч квалификации и прошел в основную сетку турнира серии челенджер. Владислав переиграл Ронита Карки из США – 6:3, 7:5.

3 марта Иран нанес удар по нефтяной промышленной зоне в Фуджейре, которая находится в десяти километрах от кортов. По официальному заявлению властей возник пожар после падения обломков дрона.