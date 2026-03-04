Вратарь Буковины: «Наш тренер лучше меня отбивает пенальти»
Пеньков вывел команду в полуфинал Кубка Украины
Буковина в серии пенальти выбила ЛНЗ и вышла в полуфинал Кубка Украины. Героем стал вратарь Герман Пеньков, который взял два удара с точки.
«Пенальти - не моя сильная сторона, но я всю карьеру над этим работаю. Сегодня все вышло. Над серией пенальти не думали. Как раз не хотели серию пенальти, чтобы поскорее домой поехать».
«Что касается пенальти, то наш тренер вратарей лучше меня отбивает пенальти. Впервые в карьере вышел в полуфинал Кубка Украины, и это очень приятно. Все ребята молодцы», – сказал Пеньков.
Ранее в полуфинал вышло Динамо.
