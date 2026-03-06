Динамо и Шахтер устроили перепалку. Что случилось?

В соцсети Threads между пресс-службами «Динамо» и «Шахтера» возникла шутливая перепалка.

Все началось с того, что киевский клуб ответил на вопрос пользователя об ассоциации со словом «каша», написав, что так представляет матчи «Шахтера».

В ответ «горняки» опубликовали фото газона домашнего стадиона киевлян и добавили комментарий «Приятного аппетита». В «Динамо» не оставили это без ответа, поблагодарив соперника за визит на кубковый матч и пошутив, что донецкая команда хотя бы с трибун сможет посмотреть турнир.

Позже «Шахтер» пригласил киевлян на матч с «Лехом» в Лиге конференций УЕФА, чтобы те «увидели, что такое еврокубки». В «Динамо» ответили, что будут смотреть игру по телевизору и сосредоточатся на выступлениях в чемпионате и Кубке Украины.