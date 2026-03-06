Динамо и Шахтер устроили перепалку. Что случилось?
Клубы обменялись сообщениями в соцсетях
В соцсети Threads между пресс-службами «Динамо» и «Шахтера» возникла шутливая перепалка.
Все началось с того, что киевский клуб ответил на вопрос пользователя об ассоциации со словом «каша», написав, что так представляет матчи «Шахтера».
В ответ «горняки» опубликовали фото газона домашнего стадиона киевлян и добавили комментарий «Приятного аппетита». В «Динамо» не оставили это без ответа, поблагодарив соперника за визит на кубковый матч и пошутив, что донецкая команда хотя бы с трибун сможет посмотреть турнир.
Позже «Шахтер» пригласил киевлян на матч с «Лехом» в Лиге конференций УЕФА, чтобы те «увидели, что такое еврокубки». В «Динамо» ответили, что будут смотреть игру по телевизору и сосредоточатся на выступлениях в чемпионате и Кубке Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После визита в Белый дом Хорхе Мас пообещал, что МЛС сдвинет европейские лиги с Олимпа
Британец – о противостоянии Дюбуа и Уордли