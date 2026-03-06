Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо и Шахтер устроили перепалку. Что случилось?
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 08:02 |
198
0

Динамо и Шахтер устроили перепалку. Что случилось?

Клубы обменялись сообщениями в соцсетях

06 марта 2026, 08:02 |
198
0
Динамо и Шахтер устроили перепалку. Что случилось?
ФК Шахтер

В соцсети Threads между пресс-службами «Динамо» и «Шахтера» возникла шутливая перепалка.

Все началось с того, что киевский клуб ответил на вопрос пользователя об ассоциации со словом «каша», написав, что так представляет матчи «Шахтера».

В ответ «горняки» опубликовали фото газона домашнего стадиона киевлян и добавили комментарий «Приятного аппетита». В «Динамо» не оставили это без ответа, поблагодарив соперника за визит на кубковый матч и пошутив, что донецкая команда хотя бы с трибун сможет посмотреть турнир.

Позже «Шахтер» пригласил киевлян на матч с «Лехом» в Лиге конференций УЕФА, чтобы те «увидели, что такое еврокубки». В «Динамо» ответили, что будут смотреть игру по телевизору и сосредоточатся на выступлениях в чемпионате и Кубке Украины.

По теме:
ФОТО. Круглый юбилей. Защитник ЛНЗ провел 100-й матч в УПЛ
Это дерби. Динамо начало реализацию билетов на следующую домашнюю игру УПЛ
БЕЛИК: «На ранний гол Шахтера повлиял фактор приближения 8 марта»
Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Совладелец Интер Майами: «МЛС может стать одной из лучших лиг в мире»
Футбол | 06 марта 2026, 05:10 0
Совладелец Интер Майами: «МЛС может стать одной из лучших лиг в мире»
Совладелец Интер Майами: «МЛС может стать одной из лучших лиг в мире»

После визита в Белый дом Хорхе Мас пообещал, что МЛС сдвинет европейские лиги с Олимпа

Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05 марта 2026, 09:43 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»

Британец – о противостоянии Дюбуа и Уордли

Суркис выступил с официальным заявлением о легенде Динамо Бессонове
Футбол | 05.03.2026, 23:42
Суркис выступил с официальным заявлением о легенде Динамо Бессонове
Суркис выступил с официальным заявлением о легенде Динамо Бессонове
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05.03.2026, 08:10
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Бокс | 05.03.2026, 07:48
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 12
Футбол
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
05.03.2026, 19:36 11
Биатлон
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 13
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
04.03.2026, 09:29 3
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он будет одним из лучших игроков Украинской Премьер-лиги»
МАРКЕВИЧ: «Он будет одним из лучших игроков Украинской Премьер-лиги»
04.03.2026, 09:19 1
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем