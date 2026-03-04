ОФИЦИАЛЬНО. Просьба Реброва. УПЛ перенесла матч Шахтера

УПЛ объявила даты и время матчей 21 тура чемпионата Украины.

Лига указала, что встречу Заря – Шахтер по просьбе тренера сборной Украины Сергея Реброва перенесли на неопределенное время. Дату определят позже.

26 марта сборная Украины сыграет матч плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции.

21 тур

18 марта (среда)

Кудровка – Полесье 18:00

19 марта (четверг)

Александрия – Динамо 13:00

Металлист 1925 – Полтава 18:00

21 марта (суббота)

Кривбасс – Эпицентр 13:00

Рух – ЛНЗ 15:30

22 марта (воскресенье)

Верес – Колос 15:30

Карпаты – Оболонь 18:00

Матч Заря – Шахтер перенесен на более поздний срок. Было учтено обращение Комитета национальных сборных команд УАФ.