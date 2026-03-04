ОФИЦИАЛЬНО. Просьба Реброва. УПЛ перенесла матч Шахтера
Игра Шахтера и Зари состоится позже
УПЛ объявила даты и время матчей 21 тура чемпионата Украины.
Лига указала, что встречу Заря – Шахтер по просьбе тренера сборной Украины Сергея Реброва перенесли на неопределенное время. Дату определят позже.
26 марта сборная Украины сыграет матч плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции.
21 тур
18 марта (среда)
Кудровка – Полесье 18:00
19 марта (четверг)
Александрия – Динамо 13:00
Металлист 1925 – Полтава 18:00
21 марта (суббота)
Кривбасс – Эпицентр 13:00
Рух – ЛНЗ 15:30
22 марта (воскресенье)
Верес – Колос 15:30
Карпаты – Оболонь 18:00
Матч Заря – Шахтер перенесен на более поздний срок. Было учтено обращение Комитета национальных сборных команд УАФ.
