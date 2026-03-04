Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Просьба Реброва. УПЛ перенесла матч Шахтера
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 17:53 | Обновлено 04 марта 2026, 17:59
Игра Шахтера и Зари состоится позже

ФК Шахтер

УПЛ объявила даты и время матчей 21 тура чемпионата Украины.

Лига указала, что встречу Заря – Шахтер по просьбе тренера сборной Украины Сергея Реброва перенесли на неопределенное время. Дату определят позже.

26 марта сборная Украины сыграет матч плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции.

21 тур

18 марта (среда)

Кудровка – Полесье 18:00

19 марта (четверг)

Александрия – Динамо 13:00

Металлист 1925 – Полтава 18:00

21 марта (суббота)

Кривбасс – Эпицентр 13:00

Рух – ЛНЗ 15:30

22 марта (воскресенье)

Верес – Колос 15:30

Карпаты – Оболонь 18:00

Матч Заря – Шахтер перенесен на более поздний срок. Было учтено обращение Комитета национальных сборных команд УАФ.

Заря Луганск Шахтер Донецк Заря - Шахтер Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу Сергей Ребров перенос матчей даты и время матчей
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
