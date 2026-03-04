Украина. Премьер лига04 марта 2026, 21:23 | Обновлено 04 марта 2026, 21:56
Заря находится на завершающей стадии переговоров по трансферу
Команда приближается к подписанию центрального защитника
Луганская «Заря» приближается к подписанию футболиста перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги находится на завершающей стадии переговоров с центральным защитником.
«Заря» за 18 туров Украинской Премьер-лиги сумела набрать 24 очка, благодаря чему расположилась на восьмом месте турнирной таблицы. Из Кубка луганчане вылетели.
Ранее сообщалось о том, что «Заря» ближайший матч проведет не на стадионе «Динамо».
