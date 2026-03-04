Заря находится на завершающей стадии переговоров по трансферу

Луганская «Заря» приближается к подписанию футболиста перед закрытием трансферного окна. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги находится на завершающей стадии переговоров с центральным защитником.

«Заря» за 18 туров Украинской Премьер-лиги сумела набрать 24 очка, благодаря чему расположилась на восьмом месте турнирной таблицы. Из Кубка луганчане вылетели.

Ранее сообщалось о том, что «Заря» ближайший матч проведет не на стадионе «Динамо».