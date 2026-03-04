Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Завацкая потерпела поражение в матче 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье
WTA
Завацкая потерпела поражение в матче 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье

Катарина в двух сетах проиграла Ипек Оз, сумев взять всего один гейм

Завацкая потерпела поражение в матче 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 294) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Ипек Оз (Турция, WTA 564), сумев взять всего один гейм.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала

Ипек Оз (Турция) [WC] – Катарина Завацкая (Украина) [Q] – 6:0, 6:1

Это было первое очное противостояние соперниц.

Катарина в Анталье стартовала в квалификации, где одолела Каролин Вернер и Беррак Кочак. На прошлой неделе Завацкая также выступила на этих кортах – добралась до второго круга с отбора, где уступила Ангелина Калининой.

Ипек Оз в поединке 1/8 финала поборется против Катажины Кавы (Польша, WTA 146).

Украину в Анталье продолжат представлять Ангелина Калинина и Александра Олейникова, которые на старте соревнований одолели Екатерину Горгодзе и Нурию Бранкаччо соответственно.

По теме:
Калинина стартовала на турнире WTA 125 в Анталье, снова одолев Горгодзе
Олейникова оформила камбек и вышла во второй раунд WTA 125 в Анталии
Александра Олейникова – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ипек Оз Катарина Завацкая WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Vitaly Kozak
Не судіть її строго, бо хвороби будь-кому в житті можуть завадити реалізуватись. Питання, чи варто Катаріні продовжувати спортивну кар'єру далі, бо якщо ти не можеш стабільнр грати так, щоб бути у першій чи другій сотні рейтингу, то доходи не покриватимуть витрат.
Степан
А казали з жеребом пощастило.
Sashamar
Турчанка не своєму місці в рейтингу, повинна бути вище. Але в будь-якому разі, щоб так безпорадно... Що, знов тіло підводить?
Андрій Заліщук
Браво!!! Так впевнено пройти квал і ось так обіс...програти матч
