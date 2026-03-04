Завацкая потерпела поражение в матче 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 294) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Ипек Оз (Турция, WTA 564), сумев взять всего один гейм.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала

Ипек Оз (Турция) [WC] – Катарина Завацкая (Украина) [Q] – 6:0, 6:1

Это было первое очное противостояние соперниц.

Катарина в Анталье стартовала в квалификации, где одолела Каролин Вернер и Беррак Кочак. На прошлой неделе Завацкая также выступила на этих кортах – добралась до второго круга с отбора, где уступила Ангелина Калининой.

Ипек Оз в поединке 1/8 финала поборется против Катажины Кавы (Польша, WTA 146).

Украину в Анталье продолжат представлять Ангелина Калинина и Александра Олейникова, которые на старте соревнований одолели Екатерину Горгодзе и Нурию Бранкаччо соответственно.