Завацкая потерпела поражение в матче 1/16 финала турнира WTA 125 в Анталье
Катарина в двух сетах проиграла Ипек Оз, сумев взять всего один гейм
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 294) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Ипек Оз (Турция, WTA 564), сумев взять всего один гейм.
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала
Ипек Оз (Турция) [WC] – Катарина Завацкая (Украина) [Q] – 6:0, 6:1
Это было первое очное противостояние соперниц.
Катарина в Анталье стартовала в квалификации, где одолела Каролин Вернер и Беррак Кочак. На прошлой неделе Завацкая также выступила на этих кортах – добралась до второго круга с отбора, где уступила Ангелина Калининой.
Ипек Оз в поединке 1/8 финала поборется против Катажины Кавы (Польша, WTA 146).
Украину в Анталье продолжат представлять Ангелина Калинина и Александра Олейникова, которые на старте соревнований одолели Екатерину Горгодзе и Нурию Бранкаччо соответственно.
