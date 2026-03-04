Шищенко объяснил, как Буковина может сотворить сенсацию против ЛНЗ

Главный тренер Буковины Сергей Шищенко поделился ожиданиями от матча против черкасского ЛНЗ в 1/4 финала Кубка Украины.

«Уровень нашей готовности мы увидим уже прямо в игре. То, что я вижу сейчас – мы прибавили в выносливости. Ребята хорошо выдерживают нагрузку. Кубковый матч будет очень динамичным, и считаю, что команда готова справиться с столь высоким темпом.

Определенное видение есть, но мы не можем полностью знать, как именно будет действовать соперник. На тренировках мы делали больший акцент именно на нашей игре – на том, как мы будем взаимодействовать, атаковать и обороняться. Конечно, моделируем и возможные действия ЛНЗ.

Я считаю, что решающей будет психология и ментальность. Для нас это большое испытание. ЛНЗ очень серьезный соперник, классная и выносливая команда, демонстрирующая качественный футбол. Они отлично подготовлены физически, имеют в составе высококлассных исполнителей. Наша главная задача – справиться с тем давлением, которое будет на нас оказываться. Я считаю, что мы готовы к этому.

Первая часть сезона показала, что мы готовы к подобным вызовам. Матч с Карпатами и спарринг с Полтавой подтвердили, что мы готовы противодействовать командам УПЛ. Но именно психологическая готовность, баланс между обороной и атакой, наша организация игры – все это в комплексе определит, какой будет сама игра», – сказал коуч.

Матч ЛНЗ – Буковина состоится в среду, 4 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.