Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шищенко объяснил, как Буковина может сотворить сенсацию против ЛНЗ
Кубок Украины
04 марта 2026, 13:46 | Обновлено 04 марта 2026, 14:02
353
0

Шищенко объяснил, как Буковина может сотворить сенсацию против ЛНЗ

Коуч «Буковины» ожидает тяжелой игры против ЛНЗ

04 марта 2026, 13:46 | Обновлено 04 марта 2026, 14:02
353
0
Шищенко объяснил, как Буковина может сотворить сенсацию против ЛНЗ
ФК Буковина. Сергей Шищенко

Главный тренер Буковины Сергей Шищенко поделился ожиданиями от матча против черкасского ЛНЗ в 1/4 финала Кубка Украины.

«Уровень нашей готовности мы увидим уже прямо в игре. То, что я вижу сейчас – мы прибавили в выносливости. Ребята хорошо выдерживают нагрузку. Кубковый матч будет очень динамичным, и считаю, что команда готова справиться с столь высоким темпом.

Определенное видение есть, но мы не можем полностью знать, как именно будет действовать соперник. На тренировках мы делали больший акцент именно на нашей игре – на том, как мы будем взаимодействовать, атаковать и обороняться. Конечно, моделируем и возможные действия ЛНЗ.

Я считаю, что решающей будет психология и ментальность. Для нас это большое испытание. ЛНЗ очень серьезный соперник, классная и выносливая команда, демонстрирующая качественный футбол. Они отлично подготовлены физически, имеют в составе высококлассных исполнителей. Наша главная задача – справиться с тем давлением, которое будет на нас оказываться. Я считаю, что мы готовы к этому.

Первая часть сезона показала, что мы готовы к подобным вызовам. Матч с Карпатами и спарринг с Полтавой подтвердили, что мы готовы противодействовать командам УПЛ. Но именно психологическая готовность, баланс между обороной и атакой, наша организация игры – все это в комплексе определит, какой будет сама игра», – сказал коуч.

Матч ЛНЗ – Буковина состоится в среду, 4 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Битва за полуфинал Кубка Украины. Составы ЛНЗ и Буковины
ФОТО. Голы Герреро и Пихаленка принесли Динамо выход в полуфинал Кубка
В УПЛ оконфузились, назвав лучшего тренера тура. Он пропускал матч
Сергей Шищенко Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Буковина Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший
Футбол | 04 марта 2026, 11:40 12
Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший
Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о почти чудесном преображении «красных дьяволов»

Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Футбол | 04 марта 2026, 04:02 9
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ

«Колос-2» столкнулся с кадровыми проблемами

Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Война | 04.03.2026, 09:00
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Источник: Лунин сорвал трансфер известного вратаря в Реал
Футбол | 04.03.2026, 14:27
Источник: Лунин сорвал трансфер известного вратаря в Реал
Источник: Лунин сорвал трансфер известного вратаря в Реал
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Футбол | 04.03.2026, 00:05
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
Сборная Украины узнала место в рейтинге УЕФА. Позорная позиция россии
02.03.2026, 22:58
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 26
Футбол
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 7
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 6
Футбол
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения в УАФ
02.03.2026, 13:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем