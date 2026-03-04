Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономарев предупредил футболистов ЛНЗ: «Не может быть и речи...»
Кубок Украины
04 марта 2026, 09:51 | Обновлено 04 марта 2026, 10:11
Пономарев предупредил футболистов ЛНЗ: «Не может быть и речи...»

Специалист ожидает тяжелой игры против Буковины в Кубке Украины

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча «фиолетовых» против Буковины в 1/4 финала Кубка Украины.

«Буковина – хорошая команда. Если не ошибаюсь, они еще не проигрывали в Первой лиге. Не помню, когда у претендентов на выход в УПЛ были такие показатели в предыдущие годы.

Выбили хорошие команды на пути к 1/4, включая Карпаты. Готовимся к серьезной игре. По уровню и подбору исполнителей на сегодняшний день Буковина – это команда уровня Премьер-лиги. Не может быть и речи о недооценке», – сказал Пономарев.

Матч ЛНЗ – Буковина состоится в среду, 4 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
