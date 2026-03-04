Пономарев предупредил футболистов ЛНЗ: «Не может быть и речи...»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча «фиолетовых» против Буковины в 1/4 финала Кубка Украины.

«Буковина – хорошая команда. Если не ошибаюсь, они еще не проигрывали в Первой лиге. Не помню, когда у претендентов на выход в УПЛ были такие показатели в предыдущие годы.

Выбили хорошие команды на пути к 1/4, включая Карпаты. Готовимся к серьезной игре. По уровню и подбору исполнителей на сегодняшний день Буковина – это команда уровня Премьер-лиги. Не может быть и речи о недооценке», – сказал Пономарев.

Матч ЛНЗ – Буковина состоится в среду, 4 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.