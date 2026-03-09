РЕБРОВ: «Да, я слежу за этим клубом. Мы часто общаемся»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что следит за житомирским «Полесьем» и часто общается с наставником «волков» Русланом Ротанем.

– Вы стали больше следить за «Полесьем» в последнее время? Возможно, это команда, которая может дать сборной новых кандидатов?

– Я постоянно слежу за «Полесьем». Мне импонирует работа, которую там проводит Руслан Ротань – мы часто общаемся. Результаты команды прежде всего являются заслугой тренерского штаба, который выполняет качественную работу.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не рассчитывает на вингера и легенду киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Футболист не получит шанс сыграть в матчах плей-офф на ЧМ-2026 и возможном мундиале.