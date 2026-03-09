Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ: «Да, я слежу за этим клубом. Мы часто общаемся»
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 04:02 |
92
0

РЕБРОВ: «Да, я слежу за этим клубом. Мы часто общаемся»

Тренер – о Ротане и Полесье

09 марта 2026, 04:02 |
92
0
РЕБРОВ: «Да, я слежу за этим клубом. Мы часто общаемся»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что следит за житомирским «Полесьем» и часто общается с наставником «волков» Русланом Ротанем.

– Вы стали больше следить за «Полесьем» в последнее время? Возможно, это команда, которая может дать сборной новых кандидатов?

– Я постоянно слежу за «Полесьем». Мне импонирует работа, которую там проводит Руслан Ротань – мы часто общаемся. Результаты команды прежде всего являются заслугой тренерского штаба, который выполняет качественную работу.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не рассчитывает на вингера и легенду киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Футболист не получит шанс сыграть в матчах плей-офф на ЧМ-2026 и возможном мундиале.

По теме:
Рух – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Будковский стал лидером гонки бомбардиров и рассказал о своих амбициях
Верес – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Руслан Ротань Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис откровенно высказался о вратарском вопросе в Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 20:02 0
Суркис откровенно высказался о вратарском вопросе в Динамо
Суркис откровенно высказался о вратарском вопросе в Динамо

Вячеслав – о конкуренции в клубе

Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2026, 09:20 19
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс

Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд

«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 08.03.2026, 21:25
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Футбол | 08.03.2026, 08:46
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Футбол | 08.03.2026, 07:00
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
07.03.2026, 20:43 1
Бокс
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 18
Футбол
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
07.03.2026, 05:02 2
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 8
Бокс
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем